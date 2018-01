Kivégezheti a bulinegyedet a belvárosi lakosság

Mit okozhat ez az ingatlanpiacon?

"Egyetért-e ön azzal, hogy Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest VII. kerület Károly körút- Király utca- Erzsébet körút- Rákóczi út által határolt területén úgy szabályozza az üzletek nyitvatartási rendjét, hogy a vendéglátást folytató üzletek 0.00 és reggel 6.00 óra között nem tarthatnak nyitva?" - hangzik a helyi népszavazásra kiírt kérdés. Amennyiben az igen válaszok kerülnek többségbe az a teljes Kazinczy utcát és a szomszédos utcák romkocsmáit is érinteni fogja.Az esetleges korlátozás leghamarabb a kiskereskedelmi egységeknél éreztetheti hatását, az ott működő egységek ugyanis bevételük jelentős részét éppen az érintett időszakban termelik meg. Bár romkocsmák más kerületekben is vannak, közel sem akkora számban, mint a VII. kerület belső részein. Amennyiben éjfélkor az összes egységnek be kellene zárnia, az a buliturizmust is visszavetné, annak pozitív és negatív hatásaival együtt.A turisták számának csökkenése tovább gyűrűzne az Airbnb piacára is, ami a lakáskiadással elérhető hozamokat is negatívan befolyásolná, aminek következtében befektetési szempontból már korántsem lenne akkora előnye a rövid távú turisztikai célú lakáskiadásnak a hosszabb távúval szemben.Abban az esetben, ha valaki most tervez Airbnb célra lakást vásárolni, mindenképpen érdemes megvárnia a februári népszavazás eredményét, az ugyanis nagyban befolyásolhatja a terület jövőbeli lakáspiaci hozamait. A VII. kerület azon részén egyébként is az elmúlt négy év egyik legnagyobb lakásár-emelkedése ment végbe, így mostanra néhány kilométerrel kijjebb ugyanabból a pénzből kétszer akkora vagy két hasonló méretű lakást is tudunk vásárolni, ami hosszú távú lakáskiadásban gondolkodva már versenyképes opció lehet.

Lakásárak irányítószámkörzetenként, Forrás: OTP Értéktérkép

Az eredetileg alternatív hasznosításként létrejött romkocsmákra mostanra szinte hungarikumként tekintenek a külföldi turisták, a város fejlődésével és a belváros felértékelődésével azonban elkerülhetetlen, hogy folytatódjon a terület funkcióváltása. Noha a belvárosban évek óta folyamatos a vita a helyi lakosok és a turisták érdekeiről, a mostani döntés rengeteg vállalkozó, befektető és a turizmusban érdekelt szereplő számára negatív hatásokkal járna, a kérdés, hogy a másik oldalon lenne-e, ami kompenzálja mindezt. A népszavazás érvényességére természetesen nincs garancia, mint ahogy az igenek többségére sem.