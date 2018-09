Komoly átalakulás előtt áll a magyar építőipar

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most early bird áron! ÁTTEKINTÉS

BIMx: 3D vizualizáció - ami segít abban, hogy a kész terveket akár egy telefonon kivihessék a kivitelezőnek

BIMcloud: felhő alapú építész csapatmunka - a világ bármelyik pontján egy változtatást a többi tervező is láthat

Solibri Model Checker: tervminőség-ellenőrzés és ütközésvizsgálat - az összes mérnöki munkát egyszerre kezelve látszódik, ha az elemek ütköznek, és nem lenne lehetséges a kivitelezés

Bluebeam: digitális tervkövetés

STR Vision: 4D, 5D építéstervezés és kivitelezés - a költségek és az építési időt kiszámolva egy folyamatra, vagy elemre lehet vele pontosan előre tervezni

dRofus: beruházástervezés és menedzsment - speciális szoftver egészségügyi beruházásokhoz, például kórházak építésére

Zagorácz Márk igazgatói tanácsadó, BIM szakértő Lechner Tudásközpont A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karán diplomázott építész szakon. Az épületinformációs modellezéssel (BIM) kapcsolatos kezdeti tapasztalatait a Vico Software - egy nemzetközi BIM célszoftver-fejlesztő...

Miközben ez az iparág az EU GDP-jének 10%-t adja, és több mint 3 millió cég működik a szektorban, a világgazdaság országaiban általában az építőipar a második legkevésbé digitalizált ágazat. Magyarországon is alacsony az ipar digitalizációja, annak ellenére, hogy a lehetséges fejlesztéseknek kedvez a magyar gazdasági környezet is, ugyanis alacsony az iparági áfa (5%), a CSOK keresletélénkítő hatású a lakáspiacon, jelentősek az állami beruházások, illetve a vállalat szerint a korábbi évekkel ellentétben emelkedett a legális építőipari szoftverek aránya is.A magyar központú Graphisoft SE kilépett az építészszoftver-piacról, amikor stratégiáját 2016-tól kiterjesztette a teljes építőipari folyamatokat lefedő szoftverekre, ezért a vállalat új termék és szolgáltatási kínálata lehetővé teszi a magyar építőipari folyamatok teljes digitalizációját."Vállalatunk teljes körű megoldásokat kínál az építészek mellett a kivitelezők és az ingatlanberuházók számára is, mert a BIM rendszerek használatával ugrásszerűen növelhető a költséghatékonyság. Ma egy átlagos építőipari beruházás kiadásainak 3%-a a tervezési költség, 21%-a a kivitelezés és 76%-a az üzemeltetés. A digitalizációval azonban 30%-os költségmegtakarítás, 25%-os hatékonyságnövekedés érhető el átlagosan az 1-1,5 milliárd forintot meghaladó beruházásoknál"- mondtaA 3%-os átlagos tervezési költség a speciális épületeknél magasabb lehet, például egy kórház esetében inkább 7-8% a jellemző, de még ennél magasabb költségek is elképzelhetőek, akár a magyar piacon is.felhívta a figylemet arra, hogy mekkora szükség van egy olyan útmutatóra és irányelvre, amely segítséget nyújt a BIM alkalmazásában. Egy ilyen kézikönyv megalkotására vállalakozott a Lechner Tudásközpont, az első kötet keretében rendszerezték az eddigi 20-25 felhasználási lehetőséget, illetve szeretnék mindenki számára érthetővé tenni, hogy a projektek egyes fázisaiban, milyen információkra van szükség a felhasználáshoz.A BIM nemcsak iparági speciális szoftverek használatát jelenti, hanem egy szemléletmódot is, amely sikeres alkalmazása azon is múlik, hogy egy adott ország hajlandó-e a BIM előírásokat az iparági szabályozásaiba beemelni. A magyar építőipar elveszítheti lendületét, ha 2020 után csökkenek az EU források, ezért létszükséglet az iparág számára a fejlesztés, a versenyképesség növelése. A BIM alapú rendszerek arra is megoldást kínálnak, hogy nagyobb legyen a részterületek (tervezés, kivitelezés, üzemeltetés) szakmai együttműködése a beruházások megvalósítása során. Ma ugyanis az jellemzi a szakterületeket, hogy általában egymástól független szoftvereket használnak, ezáltal egymástól szinte függetlenül, elkülönülve működnek és ez jelentősen megnöveli a beruházások idő és finanszírozási igényét.