Leszámol a kormány a budapesti felhőkarcolókkal! - Reagált a Mol

A Kopaszi-gát mellé tervezett Mol-székház területe a hatályos jogszabályok és törvényi előírás szerint megfelel az érvényes fővárosi és kerületi szabályozásnak. A Mol minden esetben, így ezúttal is a szabályok szerint jár el. A Mol tulajdonában álló telken épülő irodaház tervezési és építési munkálatai az eredeti ütemterv szerint haladnak, így az új székház előreláthatólag 2021-re elkészül.

T/18783. számú törvényjavaslat

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről

140. paragrafus

(2) Az Étv. 2. §-a következő 41. ponttal egészül ki: "41. Toronyház: olyan épület, amelynek - a terepcsatlakozásához, lejtős terepen a lejtőoldali legalacsonyabb terepcsatlakozásához mért - legmagasabb pontja a 65 métert meghaladja, beleértve minden építményrészt, a kupolát, saroktornyot, tetőfelépítményt, az épület tetőzetén elhelyezett antennát, kéményt, szellőzőt, egyéb tartozékot és műszaki berendezést." Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről140. paragrafus(2) Az Étv. 2. §-a következő 41. ponttal egészül ki: "41. Toronyház: olyan épület, amelynek - a terepcsatlakozásához, lejtős terepen a lejtőoldali legalacsonyabb terepcsatlakozásához mért - legmagasabb pontja a 65 métert meghaladja, beleértve minden építményrészt, a kupolát, saroktornyot, tetőfelépítményt, az épület tetőzetén elhelyezett antennát, kéményt, szellőzőt, egyéb tartozékot és műszaki berendezést."

A Kormány településkép-védelmi szempontból fontosnak tartja, hogy a jövőben 65 méternél magasabb épület ne épülhessen, az ez irányú szabályozással és a vonatkozó egyértelmű alkalmazási szabályokkal az Étv. kiegészítésre kerül.

Azt, hogy pontosan kit szeretne a kormány meggátolni ezzel a törvénymódosítással, hogy 65 méternél magasabb épületet építsen Budapesten, arra csak vélelmeink lehetnek, hiszen ilyen magas épületet mostanában nem sokan jelentettek be Budapesten.Az egyik ilyen projekt a Mol Campus elnevezésű gigaberuházás a Kopaszi-gátnál a BudaPart városközpont projekt keretében. A Mol egy 120 méter magas mini felhőkarcolóba költözne ide 2021-re. De az Árpád hídnál épülő, HB Reavis fémjelezte Agora projekt keretében is vannak tervben 65 méternél magasabb épületek a későbbi ütemekben.Kerestük a Mol-t és a HB Reavis-t is, hogy esetleg megtudjuk, hogy rájuk vonatkozhat-e a törvénymódosítás, vagy nem, mert már rendelkeznek minden szükséges engedéllyel a kivitelezéshez.Ez még így elsőre talán nem is tűnik olyan ijesztőnek, de a a 145. oldalon van egy indoklás is.

Kép forrása: molcampus.hu

Kép forrása: HB Reavis