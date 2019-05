Lézerszkennerek a magyar templomokban: így gyűjtik az adatokat

További információért kattints ide!

A Notre-Dame kapcsán kapott nyilvánosságot a 3D lézerszkenneres felmérésen alapuló építészeti tervdokumentálás lehetősége, amelynek köszönhetően a feldolgozott épületek korábbi állapota később pontosan visszaállíthatóvá válik. A műemlékek eltűnt, vagy megkopott tervrajzai helyett már digitális technikával archiválhatók a régi épületek szerkezetei. Egy többszáz éves épület szerkezetét kézi módszerrel újrarajzolni drága, illetve időigényes lenne, és a folyamat alatt sok a hibázási lehetőség merülne fel. A hagyományos módszernél elengedhetetlen az épület állványozása vagy emelőeszközök használata annak érdekében, hogy a helyszínen több szakember fényképek és kézi rajzok segítségével rögzíthesse az épület szerkezetét. Ezzel szemben a digitális technológiával pontos és jóval gyorsabb eredmény érhető el, az adott épület szerkezeti adatait földi lézerszkenneres eljárással rögzítik, majd tervezőszoftver segítségével a mérnökök az adatokból megalkotják az épület 3D-s modelljét.egyetemi docens és oktatási dékánhelyettes, BME részletesen is bemutatta, hogy hogyan használják itthon a lézerszkennereket.

Pannonhalmi Bencés Főapátság kerengő része

elmondta: "Ha koordinálatlanul, nem előre megtervezve készülnének ezek a lézeres letapogatások, akkor több terrabyte méretű adatmennyiség is keletkezne, ami feldolgozása szinte lehetetlen. Ráadásul ekkora adatmennyiségre egy bonyolult szerkezetű hatalmas épületegyüttes esetén sincs szükség, gyakorlatból tudjuk, hogy egy minőségi dokumentációhoz négyzetméterenként néhányszor tízezer pont rögzítése is elegendő." Az így létrejövő adatállomány pedig "csak" gigabyte nagyságú, amit a korszerű feldolgozó munkaállomások valamint a rajzoló, szerkesztő programok már jól tudnak kezelni. A Notre Dame-ról 2015-ben készített pontfelhő például 5 mm pontossággal rögzítette az akkori állapotokat. A debreceni Nagy Templom esetében a 4iG Nyrt. munkatársai négy napig, több száz álláspontból, sokmilliárdnyi pont adatait rögzítették örök időkre használható formátumban."

Nyírbátor katolikus templom

Visszafejtő tervkészítés

Freskók megörökítése is lehetséges és drón is bevethető

A pontfelhőből automatikusan, gombnyomásra azonban még nem készül építészeti modell, sok mérnöki munka is szükséges ahhoz, hogy az építészek által megszokott, az építési hatóságok által elfogadott dokumentumok előálljanak. Az adatokat tisztítani kell ahhoz, hogy tervező szoftver dolgozhasson vele, gondoljunk a templomtoronyban a fényképezés időszakában repkedő galambokra, vagy a fedélszékeken felhalmozott értékekre hiszen ezeket is rögzíti a pontfelhő.A mérnökökre, az emberi intelligenciára még egy ideig biztosan szükség lesz, mert a pontfelhő milliárd pontja közötti geometriai összefüggéseket egyelőre még csak az ember képes értelmezni, és azokból csak az mérnök munkájával válik az épület teljessé, egésszé. A szakembereknek egy adatbázist kell "visszabontaniuk" tervrajzzá.elmondta: "Vállalatunk világszerte sikeresen támogatja az építőipari folyamatok integrációját, ezért az ARCHICAD fejlesztésénél figyelünk arra, hogy minél többféle társszakma szoftverével képes legyen információt megosztani és befogadni. Meggyőződésünk, hogy ezzel a szemlélettel digitalizálható sikeresen az építőipar, miután egyre inkább ezt a szolgáltatási komplexitást igénylik a piaci szereplők itthon és külföldön is."A műemlék épületek mérésekor érdemes színes fényképeket is készíteni, amelyek segítségével a pontfelhő pontjai megszínezhetők (RGB színkód csatolásával) és léptékhelyes, torzításmentes képek alkothatók. Ezzel pedig egy templom vagy kastély freskóinak pontos dokumentálása is lehetővé válik.Bár a lézerszkennerek akár száz méterre is ellátnak, a szűk terek és kedvezőtlen geometriai viszonyok miatt a magas épületek, tornyok, a tetőszerkezetek nem minden esetben mérhetők meg földi lézerszkennerrel, szükség van más eszközök, technológiák bevetésére is. Ezeknél az építményeknél drónokat alkalmaznak és az általuk készített felvételek feldolgozásából származó adatok felhasználásával egészítik ki a méréseket.