Mackónadrágban, ittasan mennek állásinterjúra a magyar csúcséttermekbe

Mindenkiről kiderül, aki hazajött külföldről, hogy Gordon Ramsay-nél dolgozott, és hatalmas tapasztalata van. Nemrégi élményem, hogy itt, a St. Andrea Pincészet éttermében azt mondtam a jelentkezőnknek: dekantálás - és nem tudta, mi az.

Volt olyan jelentkező, akinek 27 évesen 47 munkahelye volt.

Az évetizedek óta a csúcsgasztronómiában dolgozó szakember a Dining Guide szaklapnak arról beszélt, nagyon komoly probléma a munkaerő hiánya és minősége az ágazatban, már a csúcséttermek szintjén is. Lizsicsár úgy látja, hogy mára az egész területet érintett, a vendéglátás minden szegmense. A fine dining világa annyiban különleges, hogy a szakmai tudáson kívül nagyon sokat számít a jó megjelenés, a fellépés és a biztos nyelvtudás is. A szakember azt tapasztalja, hogy sokan kimennek külföldre, de közülük rengetegen hazajönnek - közülük azonban sokan megkérdőjelezhető szakmai tudással érkeznek haza:- mondta.Az üzletvezető szerint sok esetben úgy mennek állásinterjúra emberek, hogy az alapvető szaktudásban komoly hiányosságok mutatkoznak, bérigényben viszont top elvásárok, egyébként pedig heti három-négy napnál többet nem hajlandóak dolgozni. Ráadásul az is előfordul, hogy ittasan vagy éppen tréningnadrágban érkezik meg valaki az interjúra.Lizsicsár szerint az éttermeknek is vannak hiányosságai: a legtöbb helyen nincs olyan vezető, aki következesen jó döntéseket tud hozni. Tehát nem csak felszolgálói, hanem vezetői szinten is vannak komoly hiányosságok.