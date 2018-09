Mi mentheti meg az egyre zsúfoltabb városi forgalmat?

Tavaly a magyarok 72 százaléka élt városban a bejelentett lakcímek alapján.

Urbanizáció Magyarországon (2007-2017)

Egyre erősebben érzékeljük az urbanizáció hatásait Magyarországon is, sokan költöznek a városokba akár a jobb munkalehetőségek miatt, vagy hogy szabaduljanak az ingázás okozta hátrányoktól. Ez egyben azt is jelenti, hogy ugyanakkora területre még több ember zsúfolódik össze, aminek nem csupán az ingatlanpiacra van hatása, hanem a városi közlekedésre is, legyen szó az gyakoribb autóhasználat miatti dugókról, vagy a tömegközlekedés terheltségéről.Magyarországon 10 év alatt, mintegy 8 százalékkal növekedett az urbanizáció foka, vagyis a városban lakók aránya a teljes magyar lakossághoz képest. Míg 2007-ben mintegy 67 százalék volt ez a ráta, 2017-re már meghaladta a 72 százalékot.

Az elmúlt években folyamatosan nőtt Magyarországon az autók száma, idén az első félévben 150 ezer üzembehelyezett autót számoltak (az import használt autókkal együtt) így az idei első fél évben mintegy 3,6 millióra nőtt a magyar gépkocsi-állomány.

Hogyan lesz smart a közlekedés?

Nagy meglepetés lenne, ha ez a tendencia visszafelé indulna el, így inkább a kérdés az, hogy milyen ütemben fognak az emberek a nagyobb településre felé költözni, és vajon ezek a városok lépést tudnak-e tartani a nagyobb terheltséggel a közlekedésükben is.A változásokra reagálva mindenképpen szükségesek a fejlesztések és az olyan innovációk befogadása, amelyek a smart koncepció esernyője alatt igyekeznek többek között a hatékonyabb közlekedésre is megoldással szolgálni. Hatékonyság alatt pedig a kisebb környezeti terhelést, a gyorsabb menetidőket és minden olyan okos közlekedési megoldást értünk, amely élhetőbbé teszi a városlakók környezetét.A smart közlekedésbe sok minden beletartozik, például az elektromos autók használata, a számukra megfelelő parkoló+töltőhelyek kialakításával. Az új irodaházaknál, társasházaknál már készülnek a fejlesztők az ilyen jellegű igényekre is, de több bevásárlóközpontban utólag is kialakítottak ilyen töltőállomásokat. Ezen kívül a már sokak által használt car-sharing (GreenGo, Mol Limo) is a közlekedés hatékonyságán javíthat, a parkolóhelyek tekintetében is kedvezőbb, ha csak egy, többek által használt autónak kell helyet keresni.Más nagyvárosokban éppen a nehezen megoldható és sok időt igénylő parkolóhely-keresés miatt népszerűek az okos parkolást segítő applikációk, amelyek jelzik a felhasználóknak, hogy a környéken hol találnak szabad helyet. Ezekhez természetesen szükséges a parkolóhelyekre érzékelőket telepíteni, amelyek továbbítják az információkat a telefonokra.Valamivel távolabbi eseményként képzelhetjük el az önvezető autók elterjedését, amire Magyarországon is egyre inkább készülnek, 2020-ban fejezhetik be például Zalaegerszegen egy 250 hektáros pályát, ahol önvezető járműveket is lehet majd tesztelni. De érdemes megemlíteni a Bosch kőbányai fejlesztési központjának a kibővítését is, ahol többek között egy tízezer négyzetméteres tesztpálya is épül, ami önvezető és elektromos autók tesztelésére is alkalmas lesz.

Az autókon túl, az okos közlekedéshez hozzátartozik a mindenki által használható közbringarendszer, mint például nálunk a Mol Bubi. Továbbá idesorolhatóak az okos jelzőlámpák, amiket néhány országban azért alkalmaznak, hogy a forgalom sűrűsége alapján csökkentsék a torlódásokat, valamint az intelligens zebra, ami érzékeli a gyalogos tényleges áthaladási szándékát és mindkét irányból figyelmezteti az autókat villogó, úttestbe épített fényjelzők segítségével. Ezeken kívül természetesen még számos eszköz, innováció, illetve ötlet kapcsolódik az okosváros témakörhöz, amelyekről bővebben a Budapest 2030 Konferencián is hallhatnak az érdeklődők. Portfolio Smart City Konferencián beszélt arról, hogy míg az 1930-as években az autó lett a városszervezésnek a központi eleme, addig most az látszik, hogy autóval nem lehet a város közlekedését megoldani. Ezt egyre többen látják be, az EU-s közlekedés politikát is az jellemzi, hogy vissza kell venni az autók szerepéből a közlekedésben. A szakember véleménye szerint a mostani átalakulás is hasonló lesz, mint a több évtizeddel ezelőtti volt. A közlekedési eszközök megosztása, az önvezető autók megjelenése mind ezeket vetítik előre.