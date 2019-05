Nem is gondolnád, hogy mi mindenre lesz használható az 5G

1. Az 5G mintegy 100-szor lesz gyorsabb a most használt 4G hálózatnál

2. Az 5G "zöldebb" lesz és a telefonos akkumulátorát is kevésbé terheli

3. Bárhol és bármikor tud egészségügyi segítséget nyújtani

4. Az 5G-vel folyamatosan nyomon követhetjük a városok levegőjének a minőségét, valós időben

5. Megbízható kapcsolatot biztosít a nehezen elérhető helyeken is

6. Az 5G segítségével távolról is irányíthatóak a járművek

A videó alapján hat olyan terület van, ahol főként biztonsági szempontok, vagy környezetvédelmi tényezők miatt lesz nagy előnye az 5G-nek. Ugyanakkor sok kérdés és sok fejlesztés van folyamatban az 5G hálózatokkal kapcsolatban, a téma aktualitása és fontossága miatt foglalkozunk mi is a Future City konferencián ezzel a témakörrel. A témában jártas szakértők is meg fognak szólalni, illetve beszámolnak a várakozásaikról.Vagyis a telefonok tovább bírják töltés nélkül és mivel kevesebb energiára van szükség így, a széd-dioxid kibocsátás is csökkenhetAmi azt jelenti, hogy akár még valós idejű, távolról irányított műtéteknél is használhatják. Illetve a különböző orvosi készítményeket távoli helyekre is el lehet juttatni majd a hálózaton keresztül irányított drónok segítségével.Így az egyes szervezetek gyorsan tudnak reagálni, a levegő rossz minőségéből fakadó kockázatokra, és akár a lakosságot is figyelmeztethetik egy alkalmazáson keresztül.Ne csak a hegycsúcsokra, vagy erdős részekre gondoljuk ahol általában gyenge a lefedettség, nehezen megközelíthető hely lehet akár egy bánya is, ahol a bányászok az 5G segítségével a világ bármely pontját elérhetik, ami a biztonságukat és a hatékonyságukat is növeli.Ezáltal a veszélyes helyeken, vagy veszélyes időben, elkerülhető lesz az emberi jelenlét, ami ugyancsak a biztonságot növeli.