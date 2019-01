Őrületes, hogy mi mindenre használják a szállodai szobák tévéit

Klemencz Mihály Regional Sales Manager - Business Solutions LG Electronics Magyar Kft. Klemencz Mihály az LG Information Display üzletágának regionális vezetője. Jelenlegi pozíciójában 2010 óta dolgozik. Ezt megelőzően nagy informatikai gyártóknál volt vezetői pozíciókban, elsősorban megoldás szállítási... Tovább »

Az LG általában a klasszikus, Media Marktban is kapható termékeiről ismert, van ugyanakkor egy üzleti megoldásokkal foglalkozó üzletáguk, ami elsősorban a hotelrendszereket, illetve a signage rendszereket foglalja magába. A szállodák esetében az a trend, hogy a szobában lévő tévének is okos eszköznek kell lennie, ami nem csak a hotellel kapcsolatos információkat, de tetszőleges tartalmakat is megjelenít, használható forgalomnövelő információk átadására, közvetítésére. A hotelszobákban a tévék nemcsak az otthon megszokott funkciót láthatják el, hotelüzemeltetési szolgáltatásokra is alkalmasak, és a vendégek számára olyan kényelmi szolgáltatásokat nyújthat, mint például az internethez való hozzáférés, képernyőmegosztás, vagy a streaming. A magyar szállóvendégek részéről is igény van ezekre a kényelmi megoldásokra, a külföldiek részéről még inkább, akik jelentős arányt képviselnek például a budapesti szállodákban.A szobákban lévő tévéken kívül egy jól felépített signage rendszer magába foglalja a közös terekben elhelyezett kijelzőket, meeting room eszközöket, akár az edzőtermet, éttermeket is. Kültérben a látvány, beltérben pedig az adott szolgáltató és kereskedelmi egységek célzott üzenetei kapnak fontosabb szerepet. Látogatói élmény szempontjából meghatározó egy okosan felépített, komplex signage megoldás. Ebben benne lehetnek egy standion kijelzői, a pálya körüli reklámfelületek és a stadion közlekedési területein lévő reklámra és informálásra szolgáló felületek.A jövőben ezeknél a termékeknél jelentős méretnövekedés várható, mint például a tetszőleges méretűre szabható kültéri és beltéri, vagy átlátszó LED falak. Emellett megjelenhetnek újabb, eddig nem ismert technológiák, mint a hajlíthatóság, vagy az amorf formák. Property Investment Forum 2018 hotelpiac szekciójánelmondta, hogy a tévék smart funkciója már nem elegendő a szállodák vendégei számára, mindenki inkább a telefonján pötyögve szeretné ugyanazt egy nagyobb képernyőn, jó minőségben és egyszerűen összekapcsolva látni. A vezeték nélküli mobileszközről való tartalommegosztás népszerűsége mellett, arra is fel kell készülnie a szállodáknak, hogy egy rendszeren keresztül lehessen mindent (fűtés, villany, redőny, függöny irányítása stb.) irányítani a szobákban.