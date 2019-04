Parkot építsünk, vagy lakásokat? - Épületek, amiket teljesen befedtek a növények

2019. április 6. 10:07

Az utak mentén kialakítandó zöld folyosók mellett egyre népszerűbbek a vertikális parkok, vagyis olyan épületek, amelyeknek a homlokzata, vagy a nagyobb méretű teraszai növényzettel vannak beültetve. Ezek javítják a városi élet minőségét, segítenek a légszennyezettség elleni küzdelemben és építészetileg is egy látványos, érdekes megoldást jelentenek. A világ egyik legmagasabb "élő falától" kezdve a kínai "függőleges erdőn át" a Dezeen cikkében összegyűjtött épületekből szemezgettünk.





Egy városban a sűrű beépítettség gyakran az ültetett növények, parkok kialakításának a rovására megy, annak ellenére, hogy már egyre több helyen ismerik fel, hogy az élhetőséghez és a lakosok elégedettségéhez az is hozzátartozik, hogy elegendő zöld terület legyen a lakóhely környezetében.



Ötletes megoldás, ha olyan épületeket alakítanak ki a várostervezők, fejlesztők, amelyeken nagy felületű növényzet kap helyet, jól ismert példa a milánói Bosco Verticale épületegyüttes, ahol egy 76 és egy 110 méter magas épület teraszait ültették be növényekkel. A 2014-ben átadott, 18 és 26 emeletes épület 8900 négyzetméternyi teraszain összesen 730 fa és 5000 bokor kapott helyet. 2016-ban az épület lakásait 1-3 millió forintos négyzetméteráron kínálták, ami észak-olaszországi viszonylatban nem számított olyan soknak.

Kép forrása: Shutterstock

Korábban a Dezeen cikkében összegyűjtöttek 10 tervezés alatt álló, illetve már megépült "függőleges erdőt", ezek közül, ami el is készült pl. egy libanoni lakóház és művészeti galéria, ahol az épület egy jelentős részét növénnyel ültették be. Több hasonló megoldást alkalmaztak Franciaországban, az M6B2 Tower of Biodiversity névre hallgató lakóházat lényegében egy rozsdamentes acélhálóba csomagolták be, hogy ezzel segítsék a növényeket a terjeszkedésben.

Kép forrása: Dezeen



Sydneyben a One Central Park projekt keretében egy 6 hektáros parkban épült meg egy 84 és egy 117 méter magas épület, amelyekben összesen 2200 lakást alakítottak ki. Az 50 méteres magasságával itt található a világ egyik legnagyobb, egybefüggő vertikális kertje. A kisebbnek számító 120-130 négyzetméteres lakásokat 2-3 évvel ezelőtt 350 millió forintért kínálták, de a 200 négyzetméteres penthouse lakásoknál akár a 600 milliót is elérhette a kínálati ár.

Kép forrása: Shutterstock

A kínai "erdőváros" (Liuzhou) a tervek szerint 40 ezer fát, 1 millió növényt fog jelenteni, amelyek a teraszokra, tetőkre és a felhőkarcolókra lesznek ültetve, a kerteken és a parkokon kívül. Körülbelül 30 ezer lakást építenének, a boltok, iskolák és egy kórház mellett. A fenntarthatóságot geotermikus energiafelhasználással, napkollektoros megoldással és elektromos autók használatával biztosítanák. Az átadást már évekkel korábban is 2020-ra saccolták, kérdéses azonban, hogy azóta haladt-e annyira a projekt, hogy valóban reális legyen egy két év múlva elkészülő lényegében új város megalakulása, ahol több tízezer ember teljesen zöld környezetben élhet.

Kép forrása: Dezeen

De nem kell ennyire messze menni, hogy ötletes megoldásokat láthassunk a vertikális növényfalakra. Nem olyan rég mutatták be Bécsben, hogy miként védekeznének a nagy nyári hőség ellen a legsűrűbben beépített negyedek egyikében. A Forbes cikke számolt be róla, hogy 300 literes növényládákkal tennének a hőség ellen az osztrák fővárosban, a ládákból felfuttatott növények zöldhomlokzattal terítik be a város épületeit, 13 Celsius-fokkal csökkentve a járókelők hőérzetét. Emellett akár 10 decibellel csökkenthetik a város közlekedési zajszintjét, egy négyzetméternyi borostyán pedig akár 1,7 kilogramm port is képes megkötni. Ládánként két futónövényt kell elképzelni, amelyek a hozzájuk tartozó acélháló segítségével tudnak felfutni az épületek falaira.