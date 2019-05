Pörög az építőipar, pörög a gazdaság - De a növekedésnek ára van!

Lassulás, válság, vagy recesszió?

A növekedés ára: egyensúlyi pozíció, infláció és versenyképesség

A külső egyensúlyi pozíciónk romlott az elmúlt időszakban, emellett elindultak felfelé az árak. Az infláció, a 3 százalékos cél fölé csúszott itthon, ami komoly kockázatot jelent. A harmadik tényező a bérhányad alakulása, az ezután következő bérnövekedés sok cégnél már versenyképességet rontó hatású lehet.

Madár István vezető elemző Portfolio Madár István a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem végzett 1997-ben. 2013-ig az egyetem Gazdaságpolitika Tanszékének oktatója. Emellett 2000-től 2006-ig a Világgazdaság napilap újságírója, szerkesztője. 2006-tól... Tovább »

a hazai építőipar helyzetét mutatta be az előadásában, illetve felhívta a figyelmet az egyik legnagyobb veszélyforrásra, ami az építőipart, így a gazdaságot is fenyegeti.Ebben a környezetben Magyarországon van egy közel 5 százalékos gazdasági növekedés, miközben az eurózónában ez a növekedés lassult. A kettő közötti különbség is szinte historikus csúcs közelében van. Ennek a fő oka, hogy a magyar gazdaságot a belső motorok hajtják. Egyrészt az európai uniós támogatások nagyot dobtak a magyar beruházásokon, másrészt megnövekedett a bérkiáramlás, a nagy bérnövekedés költségoldalon nyomja ugyan a cégeket, másrészt a fizetőképességet javítja. De ennek a növekedésnek ára van!- mondta elÉszak-Kelet-Magyarországon 15-20 százalékos a munkanélküliségi ráta (közmunkásokkal együtt) miközben az ország közepén, vagy Győr térségében csupán pár százalék. A belső motorok ilyen erősen hosszabb távon nem hajthatják fenntartható módon a gazdaságot, ám még kitartanak, ezért a lassulás még az idei év elején sem kezdődött el. Most vannak csúcson az EU-s támogatások, az export potenciál továbbra is jó, és még az idén is bőven 4 százalékos növekedésünk lehet, ami a tavalyi 5 százalékhoz képest ugyan szerényebb, de még mindig jónak számít. Sőt, még 2020-ra is 3 százalékot prognosztizálnak.Vannak jelek az egyensúly bomlására, de ezek még nem tűnnek fenyegetőnek. Az építőiparban az első negyedévben mást vártunk, mégis tovább tudott gyorsulni, ami azt jelenti, hogy átlag feletti erővel húzzák a beruházások az építőipart.

Mi a helyzet a munkaerőhiánnyal?

Hogyan változik a munkavállalási korú népesség aránya? Az ábra világosan megmutatja a választ erre a kérdésre. A nyugdíjkorhatár kitolásával még egy darabig stagnál a munkavállalási korban lévő aránya, majd a 2020-as évtől kezdve rohamosan csökkenni fog. Éppen emiatt növelnünk kell a termelékenységet, innovációval, technológiai fejlesztéssel és az átlag költségszint lenyomásával.

Történelmi mélypontra esett azoknak a cégeknek az aránya, amelyek azt mondhatják most, hogy nincs kereslet a termékeik iránt, miközben nincs megfelelő mennyiségű munkaerő, a hiányzó embereknek a meghatározó része már külföldön dolgozik. A szakértő egy figyelmeztetéssel zárta az előadását:

Az állam szerepe az építőiparban

A ciklikusság mellett, a hosszú távú tendenciákból az is adódik, hogy fogy az EU-s, illetve a magyar népesség is. 2018 és 2023 között 25 ezer milliárdnyi beruházási igény van itthon, ehhez viszont 53 százalékos teljesítménynövekedésre lenne szükség.

Dr. György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár Innovációs és Technológiai Minisztérium Tanulmányait 2003-ig a Budapesti Corvinus Egyetemen, majd 2004-ben Svájcban (CEMS, Universitaet St. Gallen) végezte, ezután 2008-ban a BME-n szerzett Master of Business Administration (MBA) végzettséget. A Műszaki Egyetemen... Tovább »

Hazai sajátosságok, vállalati és munkaerőpiaci kihívások

előadása elején beszámolt róla, hogy most kerül a kormány elé az építésgazdaság kérdése. Az építésgazdaság ciklikusságának a simítása kormányzati cél, miközben a piaci viszonyok fennmaradására törekednek.A kkv-kat idén és jövőre is 6 milliárddal támogatják, a mostani kiírásra már dupla annyian jelentkeztek, mint amennyi a kapacitás, emiatt le is kellett zárniuk a jelentkezést, erről korábban be is számoltunk:Ahhoz, hogy a termelékenység növekedhessen, nem elég az új technológiákat alkalmazni, képesíteni is kell az embereket. Emellett egy elaprózódott cégstruktúra jellemző itthon, alacsony a bérszínvonal és a fekete foglalkoztatás miatt a bruttó átlagbér a nemzetgazdasági átlag kétharmada. A másik oldal a technológiai kihívásokat fedi le, ezeknek az az oka, hogy hiányzik Magyarországon az értéklánc szemlélet, nem működnek úgy együtt a cégek, mint máshol a világban. Hiányzik a BIM széleskörű elterjedése, alacsony a K+F+I aránya, a technológiai fejlesztések és a hatékony beruházás-menedzsment is hiányzik.

Mindenképpen olyan megoldást kell találni ezekre a problémákra, amellyel a kivitelezések hatékonyabbak lesznek, például akár előre gyártott elemek felhasználásával, emellett ár-érték alapú elbírálási szemléletet kell alkalmazni a költségalapú helyett. A beszerzési ellátási lánc folyamatai is fejlesztést igényelnek, ezeket a digitalizációval lehet gyorsítani. Figyelni kell arra is, hogy az állami és önkormányzati beruházásokat időben hogyan ütemezik, valamint hogy létrejöjjön egy BIM stratégia, a javasolt építésgazdasági intézkedések között.