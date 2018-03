Szerinted betiltsák Magyarországon a felhőkarcolók építését?

Lázár János szerdai tájékoztatása szerint a kormány egy olyan törvényjavaslatról döntött, amely kimondaná: Magyarország teljes területén a legmagasabb épület 65 méter lehet. Úgy érvelt, hogy Budapesten a Bazilika adja a legmagasabb pontot, ehhez kell igazodni és a kormány szerint ennél magasabb épületet nem lehetne felépíteni a fővárosban. Több folyamatban lévő magasház projekt veszélyezteti a fővárosi látképet - magyarázta.A kormányzati kezdeményezés nem új. Lázár János már tavaly decemberben bejelentette és a kormány akkor be is nyújtotta a 65 méternél magasabb épületek építésének tiltását. Ennek fényében érdekes, hogy a kormány most új javaslatot terjeszt a parlament elé.