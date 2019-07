Szinte felgyulladnak a városaink - Ki, mit tesz a klímaváltozás ellen?

Sorra dőltek meg az elmúlt hetekben Európában a melegrekordok, ami jól jelzi előre annak az elviselhetetlen világnak a közeledését, ami ellen egyre tudatosabban lépnek fel az egyes országok, különböző szabályozásokat, szigorításokat bevezetve, vagy éppen az olyan új technológiákat támogatva, amelyek segíthetnek a klímaváltozás elleni harcban. Csak hogy néhány várost említsünk, ahol az emberek igazán érezhették a saját bőrükön a probléma súlyát: június végén például a dél-franciai Gallargues-le-Montueux-ban volt a legmelegebb, ahol 45,9 fokot mértek, Bordeaux-ban 41,2 fok az új csúcs, Brüsszelben 3,4 fokkal többet mértek az 1947-es rekordnál és Hollandiában is már 39 fok fölé kúszott a hőmérő, ezzel a 60-70 éves rekordot átlépve.Az extrém időjárás várhatóan sokkal gyakoribb jelenség lesz a jövőben, a klímaváltozásnak köszönhetően. Mindezt jól szemléltetik a mindenkori csúcsok és a mai napon várt legmelegebb hőmérséklet közötti minimális különbségek. A mai napra vonatkozó előrejelzések Londonban például majdnem ugyanolyan hőmérsékletről szólnak mint a korábbi 2003-as 38 fokos melegrekord, de Párizsban - az eddigi rekordnál körülbelül fél fokkal többet- 41 fokot, míg Brüsszelben szintén nagyobb forróságot vártak mára, mint a 36,6 fokos 1947-es csúcs.

Költségoldalon mindenképpen többlettel jár a legújabb technológiák használata, amelyek viszont az alacsony szén-dioxid-kibocsátás miatt kedvezőbbek a hagyományos technológiáknál. Hosszú távon a "szennyező fizet" elve fog érvényesülni, tehát hosszú távon megéri erre áldozni. Nem másodsorban a környezetünk fogja visszaadni a profitot egy élvezhetőbb léttel. Persze a környezetnek egy önellátó épület lenne a legjobb, amely szinergiában tud együtt működni a környezetével.

Az épületenergetikai szabályozás komoly kritériumokat állít fel: az épülő középületeknek már most "közel nulla" követelményszintnek kell megfelelniük, és 2020 végétől az egyéb épületeknek is teljesíteniük kell ezt az elvárást. Magyarországon az épületállomány korszerűsítésének stratégiai dokumentuma 2015 óta rendelkezésre áll, de tervben van egy hosszú távú Épületenergetikai Stratégia kidolgozása is.

Sokat kell rá áldozni

Az épített környezet zöldítésére a 2014-2020-as uniós pénzügyi időszakban négy operatív programban összesen több mint 760 milliárd forint beruházási támogatás áll rendelkezésre, ezeket egészítik ki az egyéb, jellemzően lakossági támogatási programok. A vállalatok energiahatékonysági beruházásait fejlesztési adókedvezmény segíti. A kormány támogatásával működő Lakossági Energiahatékonysági Hitelprogram projektjeinél is előtérben vannak a zöld fejlesztések, ami például a napelemek egyre szélesebb körű használatára ösztönöz.

Magyarországon a legmelegebb július 25-e 1921-ben Szerepen volt, ahol 40,5 fokot mértek, az OMSZ adatai alapján. Bár a mai napra előrejelzett országos 33 fok még ettől elmarad, már itthon is láthatók törekvések a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. A tudatos életvitel úgy tűnik egyre több tervező, ingatlanfejlesztő, kivitelező és üzemeltető részéről is megmutatkozik, ami nem is csoda, ha azt nézzük, hogy egy jól megtervezett irodaház esetében például a későbbiekben mennyi üzemeltetési költség megspórolható, miközben a környezeti szempontoknak is jobban megfelel az épület. Arról nem is beszélve, hogy már az önellátó épületekről is egyre többet lehet hallani.Az ingatlanok üzemeltetési oldalát látva,egy korábbi megkeresésben kifejtette, hogy:Az Innovációs és Technológiai Minisztérium is egyre tudatosabban foglalkozik azzal, hogy az épületek milyen módon fékezhetik a klímaváltozást, enyhíthetik hatásait, a használóik, lakóik hogyan alkalmazkodhatnak a változó éghajlati viszonyokhoz. Megkeresésünkre az ITM elmondta, hogy:Az új épületek energetikai követelményeinek szigorítása jó előrelépés, azonban a jelenlegi lakásállományban még mindig túl nagy részt képviselnek például az elavult fűtési rendszerek. A kibővített CSOK és az otthonteremtési támogatások segíthetnek abban, hogy a lakásfelújításoknak a fenntarthatóságot szolgáló megoldások is részesei lehessenek. Úgy tűnik a piaci igény is megvan a korszerű építőipari, gépészeti, villamossági, automatizálási megoldások előtérbe kerüléséhez, amelyre a technológiai lehetőségek is adottak. A belvárosi környezetben ismét növekszik a kereslet a távhő iránt, ami a települési levegőtisztaság mellett azért is lehet örvendetes, mert egy távhőrendszer alapvetően nagyobb hatékonysággal működik, mint az egyedi fűtési megoldások összessége, és alkalmas a megújuló energiaforrások integrálására.A zöld technológiák tehát egyre versenyképesebbek, az ingatlanfejlesztéseknél is növekszik a kereslet a környezettudatos, energiahatékony (BREEEAM, LEED vagy egyéb) minősítéssel bíró épületek iránt. A magánemberek és az ingatlanpiaci szereplők mellett azonban a kormányzatnak is bele kell állnia az energiatudatosság támogatásába, ennek kapcsán az ITM azt nyilatkozta, hogy: