Több százezer magyar életét könnyíti az okosjárda

Dobai Tibor térinformatikus Route4U Tibor 2011-ben végzett a Szegedi Tudományegyetem geográfus szakának geoinformatikus szakirányán. Az egyetem alatt a szegedi Erasmus Student Network színeiben önkéntes rendezvényszervező volt. Az egyetem után a Szegedi... Tovább »

Ürögi Tamás vezető tanácsadó IFUA Horváth & Partners Kft. Az IFUA Horváth & Partners Közszolgálati Kompetencia Központ vezető tanácsadója, a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán szerzett közgazdasági diplomát. 2010 óta a közszolgáltatások fejlesztésére vonatkozó... Tovább »

Buday-Malik Adrienn fejlesztési igazgató ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Közgazdász, oktató, kutató. Az EU környezetpolitikája tématerületen végzett doktori programot. Foglalkoztatja az élhető településfejlesztés és az ezt célzó együttműködések. Rendszeresen publikál, és oktat több... Tovább »

Prof. - Dr. Rohács József egyetemi tanár BME A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vasúti Járművek repülőgépek és Hajók Tanszék egyetemi tanára. Eddig több, mint 25 nemzetközi (EU= által támogatott) kutatás-fejlesztési projektben vett részt. Többek... Tovább »

Andy Zhang ügyvezető Igazgató, alapító Rollet A londoni Central Saint Martins egyetemen tanult ipari formatervezést, majd a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett közgazdász diplomát 2015-ben. Egyebek mellett a We Love Budapest és a kínai OnePlus alapítója, e-kereskedelem... Tovább »

minden résztvevőt elkápráztatott a járdanavigációs és járda információs rendszerrel. Már működő ingyenes applikációról, közösségi adatgyűjtőről van szó: lényege, hogy térképes verzióban útvonaltervet lehet készíteni vele, ez különösen a kerekesszékesek és a babakocsisok számára jelent nagy könnyítést a mozgásban. Okostelefonokkal gyűjtik az adatokat: a padka magasságokat, lejtéseket, a szélességet, a járdafelület minőségi jellemzőit, és a legfontosabbat, az akadályokat. A járda problémát manuálisan is feltölthetik az arra járók. A városok megismerhetik saját járdahálózatukat, azt, hogy miként fejlődik a hálózat, hogyan lehet gyorsabban karbantartani, hol kell esetleg új gyalogátkelő. Mozgáskorlátozottak integrációját kiválóan segíti ez az alkalmazás.a közelmúltban Szegeden bevezetett parkolási dashboardról beszélt, ezt a városüzemeltetési szakemberek használják. Mint mondta: "Akkor is lehet smart megoldást kialakítani, ha nem minden lámpaoszlopon lesz érzékelő egy parkolóban. Szerintem az adatalapú döntéshozatalé a jövő." Vagyis fontos nyomon követni, hogy mennyi időt töltünk parkolással, parkoló kereséssel, mikor kell karbantartani az automatákat, mik a legzsúfoltabb parkolási időszakok zónák, milyen felhasználói csoportok vannak, elegendő-e a mobil fizetési megoldás, stb. A bevezetett rendszerrel rendszám alapú CRM-rendszert lehetett létre hozni, ennek alapján változtathatnak az egész parkolási rendszeren. Előnyök eddig: rugalmas díjszabás, karbantarts optimalizálása, személyre szabott optimalizálás.az állami cég k+f munkájáról számolt be. Elmondta, hogy már eddig is több, közel nulla energiás épületet, modern ipari infrastruktúrákat hoztak létre.Fenntartható és élhető városokban gondolkodik az ÉMI, ennek egyik példája a Concerto PINE's projekt: egy szentendrei panelház felújítása, ezután további 34 panelház felújítását is ennek alapján végezték el. Közösségi épületeket is felújítanak, természetesen az energiahatékonyság van a fókuszban, kellemes környezet jön létre és olcsóbb az üzemeltetésük.A k+f munka egyre kiterjedtebb, sok külföldi partner kutató szervezettel van együttműködés. Idén nyáron lesz a Solar Dechatlon Európa-bajnokság: ennek során egyetemi csapatok építenek építőipari és energetikai innovációkat felhasználó házakat Szentendrén. Nemzeti Mintaház parkot is kialakítanak a helyszínen.előadásában leszögezte: a jövő az adatvezérelt okos megoldásoké és az integrált hierarchikus irányításé. A technológia által vezérelt okosváros után ma már a városvezetés által vezérelt okosvárosok a jellemzők, de az igazi az, amikor a lakosság által is vezérelt egy település. Az adatvezérelt menedzselés viszont kulcskérdés, nem elég a passzív rendszerek telepítése és üzemeltetése. Okos közlekedésre van szükség: buszsáv, kerékpárút, forgalomfüggő sávirányok, szabaddá tett sávok, sebességkorlátozások, alternatív utak javasolása. Ehhez fejlett járműállomány, kooperáló intelligens közlekedési rendszerek, és egymással kommunikáló járműparkok kellenek. A közlekedési infrastruktúrát is interaktívvá kell tenni, miközben az igény szerinti leghatékonyabb közlekedés menedzsment valósul meg.Végül, de nem utolsó sorban álljon ittáltal bemutatott érintésmentes, áthajtásos fizetési módszer. Itt tulajdonképpen a rendszámot és az autófelismerést kötik össze. Ezzel gyorsítják a parkolást plázákban, irodaházakban, ipari ingatlanokban, hatékonyabb a helykihasználás, és időmegtakarítás is keletkezik (ki-és belépéskor és a fizető automatáknál megspórolható a sorbaállás). Párhuzamos működés lehetséges már meglévő beléptető rendszerekkel. Az üzemeltetők felhőkben futtatják az adatokat. Három lépésben bakkártya lesz az autó. Virtuális tokent kap a vendég, elektronikus a számlázás, élő 24 órás chat ügyfélszolgálat működik. Debrecenben a zárt parkolókat üzemeltetők 15-kal tudták növelni a bevételt. A Rollet Industrial megoldással felhőben vezérelt járműves beléptetés lehetséges ipari parkokba, irodaházakba, kampuszokba.