TOP 5 új étterem Budapesten: ezeket a helyeket érdemes minél hamarabb kipróbálni

Meglehetősen pörgős év volt eddig a magyar gasztronómiában: természetesen az év szenzációja, hogy márciusban a budapesti Onyx lett a régió első, két Michelin-csillaggal minősített étterme. Nem kevésbé fontos, hogy a Borkonyha, a Costes és a Costes Downtown is megtartották csillagjaikat. A nemzetközi minősítések alapján Budapest kiemelkedik a régióban, hiszen a csillagos éttermek mellett a a Fricska, a Petrus, és - új szereplőként - a Stand 25 is Bib Gourmand minősítést kapott az idei évben.És persze nyíltak új éttermek is: szubjektív listánkban most öt olyan helyet mutatunk, ami 2018-ban nyitott, és könnyen lehet, hogy közülük több is meghatározó lesz a hazai gasztronómia következő éveiben. Figyelem! Nem csak a fine dining-kínálatból válogattunk.Július elején, Budapest belvárosában nyitott a Stand, Széll Tamás és Szulló Szabina (az Onyx korábbi séfjei) közös pályájának legújabb állomása. A hely saját meghatározása szerint "elegáns, mégis kényelmes, csúcsminőségű, mégis letisztult, és nyugodt, mégis szenvedéllyel teli étterem a belváros szívében, ahol kiváló magyar alapanyagokból készült ételek mutatják meg a hazai konyha sokszínűségét és lehetőségeit."Az étlapon a magyar alapanyagok dominálnak, mint például a kecsege, a pisztráng, az angolna vagy az őzgerinc. A 8 fogásos vacsoramenü 29 500 forintba kerül, a 4 fogásos 19 500 forintba.Július végén nyitotta meg új éttermét Huszár Krisztián (Fáma, Beszálló) Budán, az egykori Tanti helyén. Az étterem a magyar konyha klasszikusait kínálja, új köntösbe csomagolva. Az étlapon olyan ételek bukkannak fel, mint a fasírt, a pörkölt, a töltött káposzta, a töltött paprika, a ponty, vagy a madártej.Az előételek 1800-2500 forintba kerülnek, a főételek ára 2500 - 5900 forint között mozog.Húsra, steak-re fókuszáló éttermet nyitott Hlatky-Schlichter Hubert gasztrovállalkozó (a Kiosk és a Babel alapítója) az idén átadott Clark Hotelben. A Beefbar egy nemzetközi lánc tagja, de persze nehezen lehetne a klasszikus franchise-okhoz hasonlítani. Az étterem különlegessége a hatalmas hús-vitrin, és jelenleg ők az egyetlen étterem Magyarországon, amelyik hivatalosan Kobe marhahúst árulhat.Az előételek 2750 forinttól indulnak, a steakek ára 8500 forintnál kezdődik (200 gramm), a legdrágább marhahúsokért 35000 forintot is fizethetünk (200 gramm).A fentiekhez képest más kategóriát képvisel a Vámház körúton júniusban megnyílt Biang bisztró. A kínai (leginkább szecsuáni) gasztronómia egyik legismertebb hazai képviselője, Wang Qiang a pesti belvárosba is elhozta hazája tradicionális receptjeit, amivel végre értelmezhető konkurenciát mutat a magyaros ízvilágra hangolt kínai büféknek.Az étlap különlegességei közé tartozik a szecsuáni erős-savanyú üvegtészta, a száznapos tojás, de ehetünk itt sertés belsőséges tésztát is.Az előételek 880 forinttól kezdődnek, a tészták és főételek 1680 forinttól indulnak.Bár úgy tűnhet, hogy a hamburgerforradalom elérte csúcspontját, és Budapesten már minden utcasarkon belefuthatunk valamilyen "kézműves" burgerezőbe, fontos megemlítenünk, hogy visszatért Budapest - sokak szerint - legjobb hamburger-étterme, a Pesti Burger és Bár. Háda Imre (az egykori Atakám vezetője) a Tűzoltó utcában, a Milestone Student House udvarában nyitotta újra éttermét, hosszú szünet után. A minőség továbbra is kiemelkedik a fővárosi kínálatból: a zsömle a Marmorstein pékségből érkezik, a hús pedig a MészárSteak hentesüzletből.A hamburgerek ára 1990 forinttól indul, a legdrágább (angus) burger 4990 forint.