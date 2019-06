Tovább csúszhatnak az építkezések? - Bekeményített az egyik budai kerület

Németvölgyi Residence 1124 Budapest, Stromfeld Aurél út 29-33 41 db lakás

49 - 149 m2 alapterület Átadás:

2019 Q4 0 - 0 M Ft Ajánlatot kérek

Az élhetőségi szempontokat nézve a szigorításnak egyértelműen pozitív oldala, hogy naponta kevesebb ideig kellene a zajszennyezést elviselnie a lakosságnak. Ugyanakkor - ahogy erre az önkormányzat is felhívja a szavazók figyelmét - az időpontok választása során érdemes megfontolni, hogy ha egy napon belül túl rövid ideig engedik a munkavégzéseket, az a teljes építkezés elhúzódását eredményezheti. Mérlegelendő, hogy naponta a kevesebb zajszennyezés megéri-e a projektek csúszását, illetve az ezekből fakadó forgalmi fennakadások meghosszabbodását az építkezések környékén.

Harsánylejtő Lakópark 1037 Budapest, Csillagánizs utca 1 80 db lakás

54 - 90 m2 alapterület Átadás:

2018. máj 44.3 - 88.1 M Ft Ajánlatot kérek

Az utóbbi években országszerte, így Budapesten, a Hegyvidéken is egyre több az építkezés, épület-felújítás. A környezeti zaj és rezgés elleni védelmet érintő, jelenleg hatályos jogszabályok kizárólag nappali (06 - 22 óra) és éjszakai (22 - 06 óra) zajkibocsátási határértékeket állapítanak meg. Az építési munkákra általánosságban ezen felül egyéb (időbeli) korlátozás nincs. Ugyanakkor egy nem megfelelő napszakban végzett építési/bontási kivitelezési munka még az említett határértékek betartásával is tud rendkívül zavaró lenni.A Hegyvidéki Önkormányzat az itt élők nyugalmának megóvása érdekében szigorítaná a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló kerületi rendeletet, hogy abba az építési tevékenységekre vonatkozó időbeli korlátozások is bekerüljenek. Tervek szerint bármilyen,A szombati napra vonatkozó időbeli korlátozást illetően jó néhány eltérő javaslat érkezett, ezért szeretnék kikérni az ott élők véleményét. A szavazás eredményét figyelembe véve először a rendeletmódosítási javaslatot készítik el, amelyet törvényi előírás alapján a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság véleményez, a zöldhatóság állásfoglalása után kerül a Képviselő-testület elé. A választási lehetőségek alapján a munkavégzés kezdete 7-9 között, a vége pedig 17-19 óra között lenne.