Tovább szárnyal az építőipar, nincs vége a drágulásnak

"2017 októberében az építőipari termelés volumene 38,1 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbi, alacsony bázist, ezen belül az épületek építésének volumene 27,3 százalékkal nőtt. Utóbbi adat impozánsabb is lehetne, ha nem fékezné az ágazatot a kivitelezői kapacitáshiány" - kommentálta a KSH pénteken megjelent építőipari gyorstájékoztatójátHozzátette: "a 2007-es évhez képest körülbelül 60 ezer fővel kevesebben dolgoznak az építőiparban, ez a munkaerőhiány pedig látványos bérnövekedést eredményezett az ágazatban, emellett az építőanyagok is jelentősen drágultak". Ezeknek a folyamatoknak továbbra sincs vége, így a szakember várakozásai szerint az idén tavalyhoz képest 25-30 százalékkal is nőhetnek a kivitelezési költségek.A kapacitáshiány további negatív hatása, hogy a kisebb projektek megvalósítása - kivitelező híján - egyre bizonytalanabbnak látszik, mert a kivitelezők az állami beruházásokat, valamint a tőkeerős fejlesztők nagyobb iroda- és lakóingatlan-projektjeit részesítik előnyben."Ez a költségemelkedés - a bérlői kereslet élénkülésével együtt - az irodabérleti díjak további növekedését eredményezi" - hívta fel a figyelmet a szakember. Az üresedési ráta már 8 százalék körüli szintre csökkent, ami a válság óta a legalacsonyabb értéknek számít. Az idén emiatt az új projekteknél az irodabérleti díjak várhatóan meghaladják majd a 15 euró/négyzetméter szintet, de több bérleti szerződést kötöttek már 16 eurós árszinten is. Az A+ kategóriás irodaházaknál tapasztalható szűkös kínálat miatt az ingatlanok vevői között jelentős verseny alakult ki, ami az üresedés ráta további csökkenését vetíti előre.az adatokat értékelve azt mondta, továbbra is az alacsony bázis és a kiugró építkezési kedv hajtja az ágazatot. “A friss adatokból egyértelműen látszik, hogy az épületépítéseknél elért növekedésben fontos szerepet játszanak a lakásépítések. Ráadásul már látható annak a hatása is, hogy a válság óta 2017-ben indult a legtöbb kereskedelmi és irodafejlesztés" - fogalmazott a szakember.A kedvező adatokat produkáló ágazat helyzetén javíthat az is, hogy 20 milliárd forintos pályázati forrás nyílik meg az ágazat szereplői számára, ebből pedig technológiai fejlesztéseket és kapacitásbővítést hajthatnak végre.A szakértő szerint ez a megoldás azt is jelenti, hogy új utakra lép a munkaerőhiánnyal sújtott szektor, amelyen belül a lakásépítési szegmens egyre közelebb kerül a 2019 végéhez, akkor jár le ugyanis az ezekre vonatkozó kedvezményes 5 százalékos áfakulcs. “A támogatás egy eszköz lehet ahhoz, hogy ezeket a problémákat enyhítse, mivel a korszerűbb technológiák segítségével növekedhet a piaci szereplők hatékonysága és termelékenysége. Hatékonyabb működéssel pedig ugyanakkora kapacitással több építési megbízást lehet teljesíteni" - tette hozzá.Az adatokból egyébként az is látszik, hogy a kereslet adott. Az építőipar rendelésállománya október végén 113,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. Az egyéb építményeknél 156,7 százalékkal, a lakásépítéseket magukban foglaló épületépítéseknél pedig 39,3 százalékkal volt magasabb az október végi rendelésállomány az egy évvel korábbinál.