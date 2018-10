Új funkciókkal bővül a Google Térkép

A térkép innentől tudni fogja, éppen hol járnak a tömegközlekedési eszközök - hasonlóan a BKK Futárban tapasztalt funkcióhoz - valamint azt is, hogy éppen milyen sűrű a forgalom és emiatt milyen késésekre lehet számítani. Google kiírása alapján a térkép innentől kezdve úgy is tud útvonalat tervezni, hogy a séta, az autó és a tömegközlekedés opcióit egyszerre veszi figyelembe.A telítettségre vonatkozó információk még csak Sydney területén érhetőek el, a cég ígérete szerint azonban hamarosan más városokba is eljuttatják ezt a funkciót.Világszerte 80 városban vezetik be az új funkciókat, és már ezen a héten elérhető lesz a frissítés, azt azonban egyelőre nem lehet tudni, hogy Budapest is közöttük lesz-e. Ha máshogy nem is, de legalább egy-egy nyaralás, utazás alkalmával ki lehet majd próbálni a frissített térképet.Budapest közlekedéséről, illetve infrastrukturális fejlesztéseiről a szakértők a Budapest 2030 Konferencián szólalnak meg. A panelbeszélgetésekben többek között részt vesz