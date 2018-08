Új P+R parkolóknak örülhet Kőbánya

Az alapkőletétel után megkezdődhet a Bosch kőbányai fejlesztési központjának a kibővítése, a Campus II. a cég meglévő Gyömrői úti központja közelében, annak kibővítéseként, lényegében azt megkétszerezve épül meg. A fejlesztés várhatóan 37 milliárd forintból valósul meg és a bővítés mintegy 90 ezer négyzetmétert tesz ki. A projekt 2021-re készülhet el, és többek között egy tízezer négyzetméteres tesztpályát is magába foglal, ami önvezető és elektromos autók tesztelésére is alkalmas lesz. Kőbánya Önkormányzata által megjelentetett beszámoló szerint a bővítés végeztével a jelenlegi félezer fejlesztő mellé további kétezer mérnökre lesz szüksége a vállalatnak.A bővítési munkálatok a környék átalakításával is együtt járnak, a Magyar Közlöny 131. számában szerepel, hogy a kormány egyetért a X. kerület Gyömrői úti osztályozósáv 30 métert meghaladó bővítésével, továbbá egy lámpás csomópont kiépítésével a XIX. kerület Vak Bottyán úton, illetve egy P+R és közterületi parkolóhelyek létesítésével a Vaspálya utca, Robert Bosch utca és Sibrik Miklós út környezetében. A Közlöny további fejlesztéseket is tartalmaz: Sibrik Miklós úti felüljáró, a felüljáró alatti körpálya kiépítése, szervizutak és felhajtók, illetve a felüljáró alatti P+R parkolók létesítése.