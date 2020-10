EU-pénzek és jogállami alku: miről szól ez az egész és mekkora a tétje számunkra?

Egyszerre két fontos alku is megszületett idén nyáron a közel öt napig tartó EU-csúcson, de míg az egyik alku részletei ismertek (uniós költségvetés és helyreállítási alap), addig a másiké lényegében nem (jogállamisági feltételrendszer tényleges szándékai és pontos tartalma).

Ennek oka az, hogy állítólag tíz uniós csúcsvezető egy szobába bezárkózva döntötte el július 20-ról 21-re virradó éjjel azt, hogy mi is legyen a keretrendszer és abból mit írjanak bele a csúcstalálkozó zárószövegébe. Ez végül mindössze pár talányos mondat lett, ami tartalmazza, hogy erre a kérdésre majd még hamarosan visszatérnek. Éppen ebből adódik azóta is sok vita, illetve értelmezési különbség, de ezeket a vitákat gyorsan le kellene zárni, hogy ne csússzanak még többet az uniós kifizetések. Egyelőre azonban még alig látszik az, hogy hogyan lehet összebékíteni az egymással szöges ellentétben álló elvárásokat a jogállamisági feltételrendszer körül.

A Portfolio legújabb Makro podcastjában a 2021 utáni EU-s pénzekről és a jogállamisági feltételekhez kötéséről beszélget Weinhardt Attilával, a Portfolio EU Források rovatának vezetőjével Orosz Márton, a lap szerkesztője. A beszélgetésből megtudhatjátok, hogy hogyan és miért jutott egyáltalán Magyarország és Lengyelország az egész EU-t potenciálisan túszul ejteni képes jogállamisági viták kereszttüzébe, kik a szemben álló felek és mit képviselnek a vitában, mi azok mögött a tényleges szándék. Arról is szól a beszélgetés, hogy az egyezkedést hogyan befolyásolja a Brüsszelben is tomboló koronavírus-járvány, és természetesen arról is, hogy mi is egyáltalán a jogállamisági feltételrendszer várható tartalma, mi következne annak elfogadásából idehaza.

Arra is rákérdezett Márton, hogy mikor és milyen célokra várhatók az első komolyabb EU-s kifizetések az uniós költségvetésből és helyreállítási alapból, valamint szóba került egy másik nagy EU-s vitatéma: a Brexit is, amelynek aktuális állását és várható kimenetelét szintén összefoglalta Attila.

