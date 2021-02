Itt az új befektetési őrület, üres cégek hódítanak a tőzsdén

A biankó vállalatok, vagy röviden a SPAC-ek villámsebességgel hódították meg az Egyesült Államokat tavaly, pedig egy éve még a legtöbb tőzsdei szereplő nem is hallott ezekről a vállalatokról, vagy ha igen, akkor csak legyintett. A világ többi részének pedig még a létezésükről sincs igazán sok fogalma, holott 2020-ban már ezek a rejtélyes cégek adták az új tőzsdére lépők által bevont tőke felét, 83 milliárd dollárt a tengerentúlon. Viszonyításképpen, ez több mint amennyit az előző tíz évben összesen sikerült összeszednie a SPAC vállalatoknak. Na, de mi állhat a hirtelen berobbant népszerűség hátterében és hogyan működnek? Mit érdemes befektetőként tudni róluk? Többek között ezekről beszélgetett Orosz Márton Szemán Ákossal, a Portfolio részvényelemzőjével.

A SPAC, vagy biankó vállalat olyan tőzsdei cég, amely üzleti tevékenységet nem folytat, egyetlen feladata, hogy felvásárlási célpontot keressen magának. Elsőre ez nem hangzik nagy extrának, sőt, a legtöbben talán idegenkednének tőle, holott alaposan felforgatta a tőzsdéket. Egy év alatt azonban olyan népszerűségre tett szert ez a befektetési forma, hogy már a hagyományos tőzsdére lépés valós alternatívája lett belőle. Azt, hogy ez nem csak egy futó kaland, jól mutatja, hogy már idén egy hónap alatt majdnem annyi tőkét vontak be ezek a rejtélyes cégek, mint tavaly egy fél év alatt, pedig már az sem volt semmi. Na, de mi az, ami ennyire megfogta a befektetői lelkeket? Lehet, hogy most már így fognak tőzsdére menni a vállalatok a jövőben? Annak ellenére is, hogy botránycégeket is tőzsdére segítettek, és amúgy borzalmas a teljesítményük? Erről beszél legfrissebb podcastunkban Orosz Márton és Szemán Ákos.

Címlapkép: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images