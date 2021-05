Ezért érdemes 30 fokos vízzel mosni a ruhát 40 helyett

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Tudtad, hogy Magyarországon az energiafelhasználás 30%-a a háztartásokhoz kötődik? És azt, hogy a magasabb jövedelműek jobbak szennyezik a környezetet, mint a szegényebbek? Egyre felkapottabb téma a világon és Magyarországon is a környezetvédelem, az egyes országok és multinacionális cégek vállalásai mellett az egyének szintjén is megfigyelhető az erősödő környezettudatosság. Jó hír, hogy nem kell óriási pénzeket beleölni abba, hogy valaki csökkentse az ökológiai lábnyomát, kis odafigyeléssel ráadásul még jelentős költségektől is mentesülhet egy háztartás. Minderről Vadovics Edinával, a Greendependent Intézet szakmai vezetőjével beszélgetett elemzőnk, Árgyelán Ágnes. Podcastunkban arra is rávilágítunk, miért éri meg 30 fokon mosni a ruhákat 40 helyett.