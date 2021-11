Aranyláz a tőzsdén - Megizmosodtak a válságban a magyar cégek

Portfolio 2021. november 10. 11:00

A Covid-válságból megerősödve kerültek ki a magyar tőzsdei cégek, az OTP, a Mol és a Richter is rekorderedményekről számolt be a napokban, az izmos teljesítmények pedig a részvényárfolyamokon is látszanak, a három nagy részvény csúcsra húzta a BUX indexet. De nem csak a nagypapírokban, hanem a kisrészvényekben is van bőven sztori, van olyan részvény, aminek megduplázódott, és olyan is, aminek háromszorosára emelkedett az árfolyama idén. Erről beszélgettünk a szerdánként jelentkező podcastunkban Nagy Viktorral, a Portfolio vezető elemzőjével.