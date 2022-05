Megvan a magyar Sberbank pénze – de kié lesz, ha hazakerül?

Mégis hozzáférhető lehet a magyarországi Sberbank azon betéte, melynek anyabanki bentragadása jelentős mértékben járult hozzá ahhoz, hogy a Magyar Nemzeti Bank még március elején a magyar Sberbank végelszámolása mellett döntött. De kihez kerül ez a pénz, ha a Sberbank Europe-tól visszakapja? Egyebek mellett erről is beszélt Palkó István, a Portfolio Pénzügy rovatának vezető elemzője a Checklistnek.

Jó esély van arra, hogy hozzájut a végelszámoló a Sberbank Magyarország egykori anyabankjánál, a Sberbank Europe-nál elhelyezett nagy összegű betéthez, a végelszámolást végző PSFN Kft. ugyanis azt jelezte a Portfolio-nak, hogy pozitívak a kilátások erre.

Ez az a betét, amelynek beragadása jelentős részben indokolta, hogy március elején végelszámolás alá került a Sberbank magyarországi leánya.

Mivel viszont ezt a pénzt a végelszámolás miatt a Sberbank már nem fogja megkapni, ennek jogosultja az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA), valamint azok a hitelezők lehetnek, akiknek a betéteire nem terjedt ki az OBA biztosítása.

A végelszámolási szabályok miatt egyébként a hazai bankszektornak sem mindegy, hogy végül tényleg megérkezik-e Magyarországra a pénz, hiszen még az is előfordulhat, hogy visszakapják azt az összeget, melyet a Sberbank végelszámolása miatt kellett befizetniük az OBA-nak – egyebek mellett erről is beszélt Palkó István, lapunk Pénzügy rovatának vezető elemzője a Checklist, a Portfolio munkanapokon jelentkező podcastjének pénteki adásában. A teljes beszélgetés meghallgatható a műsorban 8:40 és 19:40 között a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is: