Digitális ugrás készülődik Magyarországon, ezen áll vagy bukik a siker

A digitális transzformáció ma már nem csupán egy zsebből előrántott buzzword: szektorokon átívelő módon érinti a nagyvállalati élet mindennapi működését a dokumentumkezeléstől és tárolástól kezdve a számlázáson át a home office-on keresztül az ügyfél front-endekig. A szektorokon átívelő digitális transzformációs kényszerről, Magyarország digitális gazdaságának helyzetéről a banki digitalizációról és a fintech trendekről volt szó a Portfolio heti Podcastjében, amelyben a házigazda Orosz Márton lapunk pénzügy csapatának elemzőjével, Turzó Ádámmal beszélgetett.

Financial IT 2022 Ezekről a témákról is szó lesz a Portfolio Financial IT konferenciáján május 31-én a Mariott Hotelben.

Megszűnnek-e vagy csak átalakulnak a bankfiókok? Hol használják ma a bankok a mesterséges intelligencia megoldásokat, és miért büntetett meg a NAIH 250 millió forintra egy bankot éppen egy AI-megoldás alkalmazása miatt? Hogyan fejlődik a banki ügyfélélmény, és mi köze ennek az agilis módszertanhoz? Miről szól az IVSZ digitalizációs javaslatcsomagja? Erről volt szó heti podcastünkben, és ezeket a témákat boncolgatjuk majd jövő heti Financial IT 2022 és Digital Transformation 2022 konferenciánkon is.

Az adás meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten és itt, a cikkbe illesztett lejátszóban is:

