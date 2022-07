Ekkora a baj? Mégis mi folyik a magyar gazdaságban?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist , lapunk munkanapokon jelentkező podcastjének pénteki adása. A mai műsorban arra keressük a választ: mégis mi történik éppen Magyarországon? Műsorunk első részében arról volt szó, hogy ha csak az idei évet nézzük, akkor egymásnak jelentősen ellentmondó hatások érték a magyar gazdaságot, most viszont eljött az ébredés pillanata . A témával kapcsolatban Csiki Gergely , a Portfolio lapigazgatója volt a Checklist vendége. Az adás második részében azzal foglalkoztunk, hogy Magyarország közelebb léphetett a recesszióhoz azokkal a megszorító intézkedésekkel, melyeket a kormány az elmúlt időszakban jelentett be. Pedig lehetett volna másképp is csinálni, csak épp a hazai gazdaságpolitikára az elmúlt időszakban a legnagyobb hatást nem éppen a gazdasági racionalitás gyakorolta. A témával kapcsolatban Hornyák József , lapunk Makro rovatának elemzője volt a vendégünk.