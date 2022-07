Eleve kizárt, hogy Oroszország 3 hónapig ne adjon gázt – megszólalt a szakértő

Már meghallgatható a Portfolio Checklist , lapunk munkanapokon jelentkező podcastjének szerdai adása. A műsor első részében azzal a keddi döntéssel foglalkoztunk, mely szerint az Európai Unió tagállamai a télen 15 százalékkal csökkentik gázfogyasztásukat. Magyarország ugyanakkor, egyetlen tagállamként, a megállapodás ellen szavazott . A témával kapcsolatban Holoda Attila korábbi energiaügyi helyettes államtitkár, energiapiaci szakember volt a Checklist vendége. Holoda az adásban arról is beszélt, kizártnak tartja, hogy az oroszok a teljes téli időszakra elzárják a gázt, ennél sokkal nagyobb a vevők és az eladók egymásra utaltsága a gázpiacon. Az Északi Áramlat jelenlegi szabályozása is sokkal inkább arról szól, hogy feljebb srófolják az árakat. Az adás második részében arról volt szó, hogy zavargások törtek ki Kínában négy regionális bank bedőlése miatt . A műsorban egyebek mellett a tüntetésekre adott állami reakciókról, és arról beszéltünk Huszák Dániellel , a Portfolio Globál rovatának vezető elemzőjével, hogy miért olyan nehéz pontosan látni, hogy mi is történik a Kínai Népköztársaságban.