Podcast Birsalma projekt és mesekönyv is célba ért a Brancson

Portfolio 2022. szeptember 13. 17:17

Extra adással jelentkezik a Portfolio Heti podcastje, amiben a Magyarországon is egyre népszerűbb közösségi finanszírozás volt a témánk. Egyebek mellett arról volt szó, hogy miképpen rövidülhetnek le az ellátási láncok, ha valaki ezt az utat választja egy projekt finanszírozására. A műsor vendége volt Kövesdi Gábor, a magyar Kickstarternek is becézett Brancs közösség alapítója, és itt volt velünk két olyan projektgazda is, Matus Dóra és Lakatos István, akik a Brancs felületén sikerrel jutottak finanszírozáshoz.