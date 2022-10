Vége lehet a káosznak? Tényleg búcsút inthetünk a készpénzes fizetésnek?

Portfolio 2022. október 12. 14:00

Megjelent a Portfolio Business Podcast legújabb adása, melyben az elektronikus fizetési megoldásokról volt szó. Az ilyen módszerek terjedésében 2014 körül nagy ugrást jelentett az érintéses fizetés megjelenése, ahogy a 2017-ben elindult gazdaság-fehérítő intézkedések is, de az igazi fordulatot a koronavírus-járvány hozta el, ami szabályozói és vásárlói oldalról is megváltoztatta a fizetési szokásokat. Elég csak arra, a 2021. január 1-jén életbe lépő szabályozásra gondolni, mely szerint minden online pénztárgéppel rendelkező vállalkozásnak kötelező valamilyen elektronikus fizetési lehetőséget biztosítania. Vásárlói oldalról pedig a Covid-járvány hatására lett a korábbinál is népszerűbb az érintésmentes fizetés. Ezalatt már korántsem csak a bankkártyás fizetést kell érteni, hiszen rohamosan terjed a mobilfizetés, a QR-kódos fizetés és az azonnali átutalás is. Fabók György, az OTP Bank kártyaelfogadási területének értékesítési vezetője azt is elmondta a Portfolio Business Podcast új adásában, hogy vállalkozói oldalról milyen új megoldások jelentek meg, például hogy egy mobiltelefon hogyan helyettesítheti a megszokott POS-terminálokat.