Már meghallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A mai műsor első részében az ukrajnai háborúról lesz szó, ahol Oroszország a korábbinál is nagyobb mértékben támad civil célpontokat. A hadszíntéren ráadásul egyre nagyobb szerep hárul iráni kamikaze drónokra, ám a lakosság ilyen típusú nyomás alá helyezése nem biztos, hogy eléri a kívánt célt. A témával kapcsolatban Huszák Dániel , lapunk Globál rovatának vezető elemzője volt a Checklist vendége, akivel ma nemcsak az ukrajnai háborúról, hanem a magyar haderő folyamatban lévő fejlesztéséről is beszéltünk. Ennek aktualitása, hogy a Magyar Honvédség a hétvégén hivatalosan is átvette az első Lynx gyalogsági harcjárművét.