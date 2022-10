A magyar magánkórházak titkai: kik fizetik meg valójában a milliós műtéteket?

Heti Podcastünkben Csiki Gergelyt, a Portfolio lapigazgatóját, elemzőjét kérdeztük az egészségügy helyzetéről, a kiszivárgott reformtervekről, a magánkórházak fejlesztéseiről és a betegek lehetőségeiről.

Érdemi változás jöhet a magyar egészségügyi ellátásban a kiszivárgott átalakítási tervek szerint. Bár úgy tűnik, hogy a jogszabályi változtatásokhoz szükséges társadalmi egyeztetés elmarad, hamarosan több fontos változással is találkozhatunk a szektorban, például adminisztratív eszközökkel rövidíthetik a várólistákat, és meghatároznák, hogy egy-egy ellátási formában hány beteget kell műtenie az adott intézménynek.

Közben természetesen a magánegészségügyi szolgáltatókat is érinti az energiaárak emelkedése, a munkaerőhiány és az infláció: alkalmazkodniuk kell az alapjaiban változó makrogazdasági környezethez. Azonban a drágulás ellenére is sokan keresik a gyorsabb gyógyulást a magánkórházakban: nem véletlen, hogy olyanok is megjelentek ezekben az intézményekben, akiknek láthatóan komoly anyagi megterhelést jelentenek a 30-40 ezer forintos vizsgálatok, vagy az akár milliós műtétek is.

A Portfolio Heti Podcastjében Csiki Gergellyel, a Portfolio lapigazgatójával beszélgettünk a magyar egészségügy helyzetéről, a lehetséges átalakításról, az állami és a magánszektor kapcsolódásairól és a 2022-es Private Health Forum konferencia tapasztalatairól.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Címlapkép: Getty Images