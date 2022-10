Gyógyszerhiány jöhet Magyarországon? Mi történik?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása. A mai adás első részében a gyógyszerpiaccal, azon belül is a Richter helyzetével foglalkoztunk. A témával kapcsolatban Orbán Gábor , a Richter vezérigazgatója volt a vendégünk, aki egyebek mellett a gyógyszerhiány kockázatáról, valamint arról is beszélt műsorunknak, hogy a háború milyen hatást gyakorol a cég működésére. Az adás második részében a 2022-es KPMG CEO Outlook felmérés eredményeiről beszéltünk Rózsai Rezsővel , a KPMG vezérigazgatójával, végül pedig foglalkoztunk még azzal is, hogy mi történik az Egyesült Királyságban , mi okozta Lizz Truss meglehetősen korai bukását, és mely politikusok közül kerülhet ki az ország következő miniszterelnöke.