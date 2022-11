Erről a listáról kerülnek ki az új árstopos termékek? De lesz belőlük elég a boltokban?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter hétfői, az Inforádiónak adott interjújában azt nyilatkozta , hogy azon élelmiszerekre vezethet be napokon belül további árstopokat a kormány, melyek ára 40% fölött drágult egy év alatt, s amik dominánsan itthon készülnek. Ezeknek a szempontoknak egyebek mellett a tejföl, a kenyér és a rétesliszt is megfelel, így elképzelhető, hogy ezek a termékek is bekerülnek az élelmiszerárstop hatálya alá. Az árakat rögzítő intézkedések gazdasági hatásáról, valamint az érintett körbe potenciálisan bekerülő új élelmiszerekkel kapcsolatban Csiki Gergelyt , a Portfolio lapigazgatóját kérdeztük a műsorban. A mai podcast második részében Fekete Beatrix , lapunk Részvény rovatának elemzője értékelte a Richter kedd hajnalban közzétett , az elemzői várakozásokat meghaladó harmadik negyedéves eredményeit. A jelentést bemutató sajtótájékoztatóról szóló tudósításunk itt , az Orbán Gábor vezérigazgatóval készített korábbi, a Checklistben megjelent interjúnk pedig ide kattintva érhető el.