Fontos családtámogatásokat szánthat be a kormány: mi lesz a babaváró, a felújítási támogatás, a falusi CSOK sorsa?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása. A mai műsor első részében arról volt szó, hogy a hazai családtámogatási rendszer több elemének is lejár az időbeli hatálya december 31-én, ide tartozik egyebek mellett a babaváró hitel, a falusi CSOK és a lakásfelújítási támogatás is. Piaci információk alapján – valamint a magyar büdzsé mozgásterét látva – ráadásul kétséges, hogy mely támogatási elemek, milyen feltételekkel folytatódnak majd. A témával kapcsolatban Palkó István , a Portfolio Pénzügy rovatának vezető elemzője volt a vendégünk. Az adás második részében azzal foglalkoztunk, hogy két céget is felvásárolt nemrég a Budapesti Értéktőzsde Xtend platformján jegyzett Gloster Infokommunikációs Nyrt. , köztük egy németországi, autóiparban érdekelt szoftverfejlesztő vállalkozást. A tranzakciók hátteréről Szekeres Viktort , a Gloster igazgatóságának elnökét kérdeztük.