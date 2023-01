Nem kérnek a bankok a felrobbant IT-költségekből: egyre fontosabb a hatékonyság

Portfolio 2023. január 04. 10:00

Az informatikai fejlesztések növekvő költségvonzata egyre kevésbé elfogadható a pénzügyi szervezetek számára, így a hatékonyság ma már a korábbiaknál is fontosabb szerepet tölt be a tervezésben. Két szervezet fúziójakor a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy a meglévő rendszereknek ki kell tudniuk szolgálni az üzleti igényeket, egészen addig a pillanatig, amíg az új ökoszisztéma élessé nem válik, ezért is lehet kiemelt szerepe új rendszerek tervezésekor a felhőtechnológiának, ami könnyen skálázható, flexibilis, gyors és biztonságos megoldásokat biztosít. Egyebek mellett erről, és a banki digitalizáció más aspektusairól beszélt Strén Gábor, a Microsoft Magyarország pénzügyi szektorért felelős ügyféligazgatója a Portfolio Business podcast új adásában.