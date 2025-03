Óriási biznisz a rovarfehérje-gyártás, a magyar piac is készülhet a jövőre

12 naponta 2 milliárd fekete katonalégy lárvát nevelnek, majd dolgoznak fel Magyarország első ipari léptékű rovarfehérje-üzemében, amely 2024 decemberében kezdte meg működését Üllőn. Bár sokan még mindig fenntartásokkal tekintenek a rovarfehérjék hasznosítására, a takarmányiparban bizony óriási kereslet mutatkozik irántuk, sőt a szektor globális szinten is hatalmas növekedési potenciállal rendelkezik. Erről a témáról beszélgettünk az Alapvetés podcast új műsorában, ahol vendégünk Percze Rajmond, az Agroloop Hungary Kft. ügyvezetője.

Tavaly év végén nyílt meg a közép-európai régió legnagyobb rovarfehérje-gyártó üzeme, ahol 12 napos ciklusokban egyszerre nagyjából 2 milliárd fekete katonalégy lárvát nevelnek, majd dolgoznak fel.

Mint azt Percze Rajmond, az Agroloop Hungary Kft. ügyvezetője az Alapvetés podcast új műsorában elmondta, a neonétákat – vagyis az újszülött lárvákat – először kis ládákban hat napig nevelik, majd nagyobb ládákba helyezik át, ahol további takarmányt kapnak, hogy még tovább fejlődjenek.

A 12 napos tenyésztési ciklust követi a feldolgozás, amikor a kellően felhízlalt fekete katonalégy lárvákat átszitálják, megszárítják és kipréselik.

Ez az a szakasz, amikor a fehérjét és a rovarok testében lévő olajat kettéválasztjuk. Az így keletkező fehérjepelyhet megdaráljuk, ebből lesz a fehérjepor, az olajat pedig megszűrjük és takarmányzsír készül belőle. Ez a két fő termékünk. Emellett van még a rovarlárvák leszitált komposztja vagy ürüléke, amelyből nagyon jó minőségű talajjavítót tudunk készíteni. (...) Ezt nem a benne lévő nitrogén-, foszfor- vagy kálium-tartalom teszi értékessé, hanem az a mikrobiális közösség, ami gyakorlatilag akár egy sivatagi tájat is el tud látni élettel. Olyan magas ugyanis a mikróba-száma, hogy akár még a sivatagban is lehet vele kesudiót vagy epret termelni. Ez adja vissza az életet a kimerített földjeinknek, akár Magyarországon is

– mutatott rá a beszélgetésben Percze Rajmond. Mint mondta, az így előállított magas minőségű takarmány-alapanyagok és talajjavító termékek iránt egyre nagyobb kereslet mutatkozik a piacon, hiszen a rovarfehérje más előnyök mellett fenntartható alternatívát is jelent a hagyományos fehérjeforrásokkal szemben. Nem csoda, hogy bár 2022-ben még csak körülbelül 10 ezer tonna rovarfehérje-alapú terméket értékesítettek a világon,

iparági előrejelzések szerint ez a mennyiség 2030-ra akár tíz- vagy húszszorosra is nőhet.

Az Alapvetés podcast műsorában arról is szó esett, hogy a rovarfehérjék a haszonállatok takarmánya mellett a házi kedvencek tápjába is bekerülhetnek. "Ha bármilyen emésztési zavara van a kutyának, macskának, gekkónak, halnak, sünnek – ugyanis nagyon széles a vertikuma annak, hogy mit nevezünk házi állatnak –, akkor annak nagy valószínűséggel a fehérjeforrás az oka. Akár egy szója-, akár egy csirkealapú fehérje, amire allergiás reakciót válthat ki a kisállatnak a szervezete. A mi fehérjénk viszont hipoallergén" – hangsúlyozta Percze Rajmond, utalva ezzel arra, hogy a rovarfehérjéből készült termékeket a más fehérjeforrásokra érzékeny háziállatok is fogyaszthatják.

