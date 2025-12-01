  • Megjelenítés
Ízekre szedték a kormány gazdaságpolitikáját, Nagy Márton védelmébe vette
Ízekre szedték a kormány gazdaságpolitikáját, Nagy Márton védelmébe vette

Már meghallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter mai parlamenti meghallgatását és ennek piacokra gyakorolt hatásait tekintettük át Csiki Gergellyel, a Portfolio lapigazgatójával. A második részben a forint dollárral és euróval szembeni lehetséges pályáját elemeztük Kaszab Balázzsal a Portfolio részvény rovatának elemzőjével.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro - (00:00)
  • Nagy Márton meghallgatása - (02:03)
  • Devizapiac - (11:44)
  • Makronaptár - (20:34)

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán

