Eddig húzhatja még Putyin a háborút – Ukrajnát és Európát is faképnél hagyja Trump?

A Global Insight kéthetente jelentkezik többek közt a Youtube, a Spotify és az Apple Podcast felületein, illetve természetesen hallgatható és nézhető a beágyazott lejátszókon keresztül is.

Tartalomjegyzék

Melegen fogadták Putyint Indiában (1:39)

Szigorít Washington a fegyveres támadás után (2:50)

Hiába Trump áldása, csak heteket bírt a tűzszünet? (3:34)

Pusztító áradások, rengeteg az áldozat (4:08)

Meddig húzódik még a háború Ukrajnában? (5:02)

Huzavona a béketerv körül (6:20)

Trump bizniszdiplomáciája (12:57)

Aktuális vörös- és frontvonalak (16:37)

Megrengette Zelenszkijt a botrány? (23:33)

Nemcsak Ukrajna, Európa kezét is elengedi Trump? (30:27)

A Global Insight következő adására sajnos várni kell a jövő évig, legközelebb ugyanis 2026 januárjában jelentkezünk.

