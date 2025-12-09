Eddig húzhatja még Putyin a háborút – Ukrajnát és Európát is faképnél hagyja Trump?
Minderről beszéltünk a Portfolio külpolitikai videós podcastjében, a Global Insight legújabb epizódjában, melyben Ács Bence, a Portfolio Globál rovatának elemzője volt a vendégünk.
A Global Insight kéthetente jelentkezik többek közt a Youtube, a Spotify és az Apple Podcast felületein, illetve természetesen hallgatható és nézhető a beágyazott lejátszókon keresztül is.
Tartalomjegyzék
- Melegen fogadták Putyint Indiában (1:39)
- Szigorít Washington a fegyveres támadás után (2:50)
- Hiába Trump áldása, csak heteket bírt a tűzszünet? (3:34)
- Pusztító áradások, rengeteg az áldozat (4:08)
- Meddig húzódik még a háború Ukrajnában? (5:02)
- Huzavona a béketerv körül (6:20)
- Trump bizniszdiplomáciája (12:57)
- Aktuális vörös- és frontvonalak (16:37)
- Megrengette Zelenszkijt a botrány? (23:33)
- Nemcsak Ukrajna, Európa kezét is elengedi Trump? (30:27)
A Global Insight következő adására sajnos várni kell a jövő évig, legközelebb ugyanis 2026 januárjában jelentkezünk.
Addig is iratkozz fel a Portfolio YouTube-csatornájára és kövess be minket a közösségi médiában, a Spotify-on és az Apple Podcast felületein, hogy biztosan ne maradj le a legközelebbi műsorunkról!
Címlapkép forrása: Portfolio
