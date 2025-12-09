  • Megjelenítés
Eddig húzhatja még Putyin a háborút – Ukrajnát és Európát is faképnél hagyja Trump?

Portfolio
Feltűnő lendületet vettek az orosz-ukrán háború lezárását célzó diplomáciai erőfeszítések. Az amerikai delegáció hatszor ült tárgyalóasztalhoz az ukránokkal két hét leforgása alatt, miközben Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Donald Trump veje, Jared Kushner múlt héten Moszkvában egyeztetett Vlagyimir Putyinnal. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök "konstruktív, habár nem könnyű" egyeztetésekről számolt be, tegnap pedig a brit, francia és német vezetőkkel ült össze Londonban. Az eredetileg 28 pontos, amerikai-orosz béketervet Washington kezdetben 19-re faragta le Kijev közreműködésével, a hírek szerint pedig az európaiak és az ukránok hamarosan egy új, 20 tételes javaslattal állhatnak elő. Oroszország közben szüntelenül nyomul előre a kelet-ukrajnai fronton, mi több, Putyin bejelentette a stratégiai fontosságú donyecki erődváros, Pokrovszk elfoglalását. Odahaza csak tetézi Zelenszkij problémáit, hogy bizalmi körét egy súlyos korrupciós botrány rázta meg múlt hónapban.

Minderről beszéltünk a Portfolio külpolitikai videós podcastjében, a Global Insight legújabb epizódjában, melyben Ács Bence, a Portfolio Globál rovatának elemzője volt a vendégünk.
A Global Insight kéthetente jelentkezik többek közt a Youtube, a Spotify és az Apple Podcast felületein, illetve természetesen hallgatható és nézhető a beágyazott lejátszókon keresztül is.

  • Melegen fogadták Putyint Indiában (1:39)
  • Szigorít Washington a fegyveres támadás után (2:50)
  • Hiába Trump áldása, csak heteket bírt a tűzszünet? (3:34)
  • Pusztító áradások, rengeteg az áldozat (4:08)
  • Meddig húzódik még a háború Ukrajnában? (5:02)
  • Huzavona a béketerv körül (6:20)
  • Trump bizniszdiplomáciája (12:57)
  • Aktuális vörös- és frontvonalak (16:37)
  • Megrengette Zelenszkijt a botrány? (23:33)
  • Nemcsak Ukrajna, Európa kezét is elengedi Trump? (30:27)

A Global Insight következő adására sajnos várni kell a jövő évig, legközelebb ugyanis 2026 januárjában jelentkezünk.

