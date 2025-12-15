  • Megjelenítés
Alig keresenek pénzt a németek az autógyártáson. Feladják?
Már meghallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében arról volt szó, hogy a Volkswagen, a BMW és a Mercedes-Benz értékesítése és árbevétele összességében nagyrészt stabil maradt, ugyanakkor az üzemi eredményük (EBIT) közel 76 százalékkal zuhant. 2009 óta nem termelt ilyen kevés pénzt ez a három autógyár, ami számos kérdést vet fel az egész szektor számára. Kilián Csabával, a Magyar Gépjárműipari Egyesület ügyvezető főtitkárával az autógyártás szempontjából Magyarország előtt álló lehetőségeket tekintettük át. A második részben Biró Attilával, a Pénzcentrum rovatvezetőjével a hazai könyvpiac idei évét értékeltük, és megnéztük, mit olvasunk mi, magyarok.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Autóipar – (01:44)
  • Könyvpiac – (14:37)
  • Makronaptár – (27:34)

