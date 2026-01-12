  • Megjelenítés
Magyarországon is csődhullámot hozhat a nagy EU-s megállapodás: kinek van félnivalója?
Magyarországon is csődhullámot hozhat a nagy EU-s megállapodás: kinek van félnivalója?

Portfolio
Már meghallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A mai műsorban egy témát vettünk górcső alá több vendéggel: az Európai Unió és a dél-amerikai országok nagy részét tömörítő Mercosur között a napokban létrejött szabadkereskedelmi megállapodást. Különös hangsúlyt fektettünk arra, hogy a megállapodás milyen hatással lehet a magyar agráriumra. A témában vendégünk volt Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője, valamint Sasvári Marcell és Szabó Dániel, a Portfolio európai ügyekért felelős szakértői.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Mercosur-megállapodás – (01:20)
  • Makronaptár – (42:08)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

