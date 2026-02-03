Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Végleg alábbhagyott az iráni tüntetéshullám? Megúszta az iszlám köztársaság Donald Trump fenyegetéseit? Van esély a társadalmi békére és az amerikai-iráni megegyezésre? A Global Insight legújabb adásában erről kérdeztük N. Rózsa Erzsébetet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) és az ELTE KRTK Világgazdasági Intézet munkatársát, a Közel-Kelet szakértőjét.
Tartalomjegyzék
- Megalakult Trump Béketanácsa (1:47)
- Pekinggel bújtak egy ágyba az amerikai szövetségesek (2:22)
- Itt az orosz-ukrán-amerikai béketárgyalások második fordulója (3:06)
- ICE-ellenes megmozdulások Egyesült Államok-szerte (3:54)
- N. Rózsa Erzsébet: Miért más a mostani tüntetéshullám Iránban? (4:55)
- A titokzatos Forradalmi Gárda eredete (25:55)
- Katonai támadásra készül Amerika? (31:38)
- Megvan a kiszemelt a rezsim leváltására? (39:19)
- Béketanács: összejöhet egy új atomalku? (44:48)
A portfolio kéthetente jelentkező külpolitikai videós podcastjával, a Global Insight következő adásával február 17-én érkezünk.
Addig is iratkozz fel a Portfolio YouTube-csatornájára és kövess be minket a közösségi médiában, a Spotify-on és az Apple Podcast felületein, hogy biztosan ne maradj le a legközelebbi műsorunkról!
Címlapkép forrása: Portfolio
Újraindul nyárra a vonatforgalom Veszprém és Ajka között
Lezárult a jogi csatározás a közbeszerzési eljáráson induló cégek között.
Erre nagyon figyelj, ha aranyat, ezüstöt vennél!
Itt vannak a tanulságok.
Kiadták az utasítást: vadászgépek és hadihajók indulnak meg Grönlandra
Konkrét terveket készítenek a NATO arktiszi missziójára.
Figyelmeztet Zelenszkij: csúnyán átverték Donald Trumpot - Példátlanul súlyos támadás történt
Sötétségbe borult Ukrajna.
Tényleg veszélyben van a dollár? Bod Péter Ákost kérdeztük
Az MNB volt elnöke válaszolt kérdéseinkre.
Újabb Epstein-kapcsolat: korábbi brit uniós biztost vizsgál az Európai Bizottság
Az EU korábbi kereskedelmi biztosa pénzügyi kapcsolatban állhatott Epsteinnel.
Strasbourg állíthatja meg a hazai titkosszolgálati gyakorlatot: orvosok, pedagógusok és gyermekvédelmi szakemberek lehetnek érintettek
A megbízhatósági vizsgálatokhoz kapcsolódóan történtek titkosszolgálati megfigyelések.
Elit klubhoz csatlakozott a Walmart
1000 milliárd dollár.
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Decemberben is tarolt az Otthon Start hitel
Decemberben 268,78 milliárd forint lakáshitelre kötöttek szerződést a magyarok. Ez nem rekord, de így is 2,3 szorosa az egy évvel korábbi értéknek. De az egész 2025-ös év nagyon erős volt az
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Miért ennyivel olcsóbb a kínai villanyautó? Nem (csak) az olcsó bér a válasz
Könnyű azt állítani, hogy a kínai e-autók csak az olcsóbb munkaerő miatt kerülnek jóval kevesebbe, mint európai versenytársaik, de ennél jóval többről van szó. Ma... The post Miért ennyiv
Globális minimumadó: közelgő bejelentési határidő
A 2025-ös üzleti év zárása a legtöbb vállalkozásnál eleve csúcsidőszak: beszámolók, adózási feladatok és jogszabályi határidők torlódnak a pénzügyi és adózási területeken. Ilyenko
Végrehajtás indult ellened? Így lehet felfüggeszteni
Mutatjuk, hogyan lehet felfüggeszteni, szüneteltetni, vagy megszüntetni a már megindult végrehajtási eljárást, ingatlanárverést. Ezek a leghatékonyabb módjai a végrehajtási eljárás felfüg
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.
Az elmúlt 30 év egyik legrosszabb gazdasági periódusát éljük: hogyan tovább?
Nem tud nőni a GDP.
Túlélőcsomag 2026-ra: A kényszerű energiapiaci forradalom
Kényszer, amely alapjaiban írja át a magyar cégek stratégiáját.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!