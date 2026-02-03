Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet

  • Megjelenítés
Az utóbbi hetekben ismét forrtak az indulatok a Közel-Keleten. Miután Iránban súlyos vérontásba torkolltak a kormányellenes demonstrációk, Donald Trump megüzente a tiltakozóknak: tartsanak ki, mert "közel a segítség". Az amerikai elnök később elmondta: a USS Abraham Lincolnnal az élen nagyobb armada tart a térségbe, mint ami Venezuelánál állomásozott. A tavaly nyári után az Egyesült Államok újabb katonai beavatkozásának rémképe riadalmat keltett a régió országaiban, Irán legfőbb vezetője, Ali Hámenei ajatollah regionális háborúra figyelmeztetett. Közben az Európai Unió terrorszervezetté nyilvánította az iráni Forradalmi Gárdát, amire válaszul Teherán az uniós tagállamok hadseregeinek osztotta ki ugyanezt a bélyeget, és bekérette azok nagyköveteit. A tetőfokára hágó feszültség ugyanakkor enyhülni látszik, miután Irán az atomtárgyalások újranyitását helyezte kilátásba az amerikaiakkal. Sajtóértesülések szerint a felek pénteken Isztambulban találkoznak.

Végleg alábbhagyott az iráni tüntetéshullám? Megúszta az iszlám köztársaság Donald Trump fenyegetéseit? Van esély a társadalmi békére és az amerikai-iráni megegyezésre? A Global Insight legújabb adásában erről kérdeztük N. Rózsa Erzsébetet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) és az ELTE KRTK Világgazdasági Intézet munkatársát, a Közel-Kelet szakértőjét.
Tartalomjegyzék

  • Megalakult Trump Béketanácsa (1:47)
  • Itt az orosz-ukrán-amerikai béketárgyalások második fordulója (3:06)
  • ICE-ellenes megmozdulások Egyesült Államok-szerte (3:54)
  • N. Rózsa Erzsébet: Miért más a mostani tüntetéshullám Iránban? (4:55)
  • A titokzatos Forradalmi Gárda eredete (25:55)
  • Katonai támadásra készül Amerika? (31:38)
  • Megvan a kiszemelt a rezsim leváltására? (39:19)
  • Béketanács: összejöhet egy új atomalku? (44:48)
A portfolio kéthetente jelentkező külpolitikai videós podcastjával, a Global Insight következő adásával február 17-én érkezünk.

