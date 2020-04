Nem igaz, hogy választanunk kell a gazdaság és az emberéletek között

A társadalmi bezárkózás (social distancing) nem újdonság: az emberiség egy része a spanyolnátha idején is így próbálta átvenni az irányítást a járvány terjedése felett. Ma, 100 évvel később ugyanez történik: aki kilép az utcára, szinte azt hiheti, hogy a Földön megállt az élet. Donald Trump amerikai elnök nemrég a gazdasági következményektől tartva a korlátozások eltörlését szorgalmazta. A Fed és az MIT közgazdászai azonban a spanyolnátha amerikai gazdaságra gyakorolt hatásait vizsgálva olyan eredményre jutottak, amire maguk sem számítottak. Bár a gazdaság elkerülhetetlenül megsínyli a járványt, ebben a helyzetben a szigorú és hosszan tartó korlátozások valójában nemcsak az emberi életeket védik, hanem a gazdaságnak is kedvezhetnek. Lássuk, milyen tanulságokkal szolgál a modern történelem legpusztítóbb járványa a koronavírussal kapcsolatban.

Ahogy terjed a világban a koronavírus, az elemzők sorra csökkentik az idei GDP-re vonatkozó várakozásaikat, bizonyos előrejelzések szerint pedig ez lehet a legrosszabb év a 2008/2009-es válság óta. Sőt, az sem kizárt, hogy még rosszabb lesz. A legtöbb országban egyelőre nem a járvány, hanem a görbe megnyújtása érdekében tett lépések (tömegrendezvények betiltása, kijárási tilalom, határzár, turizmus leállítása, üzletek bezárása és a nyitva tartás korlátozása) éreztetik a hatásukat. Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke március végén kijelentette, hogy húsvét után feloldaná a korlátozásokat, mert a gyógymódot most már károsabbnak érzi, mint magát a problémát, azaz nem kockáztatná tovább a gazdasági teljesítményt. A kijelentés annak fényében különösen elhamarkodott, hogy jelenleg is az Egyesült Államokban van a legtöbb regisztrált megbetegedés. Trump később visszakozott, de ha szigorúan csak gazdasági szempontból nézzük, akkor sem biztos, hogy ezzel nagyobb kárt okozott, mintha feloldotta volna a korlátozásokat.

A korlátozások segíthetik a gazdaságot?

Amerikai közgazdászok érdekes tanulmányt publikáltak a múlt héten a körülbelül 100 évvel ezelőtt tomboló spanyolnátha gazdasági hatásairól. Védőoltás hiányában már akkor is a társadalmi érintkezés korlátozásával igyekeztek lassítani a vírus terjedését. Ezek közé tartozott a tömegrendezvények és gyülekezések betiltása, a kötelező maszkviselés, az iskolák, a színházak és a templomok bezárása, a karantén és a higiéniával kapcsolatos tudatosságnövelés. Mivel ezeket az Egyesült Államokban nem szövetségi vagy állami szinten vezették be, városonként jelentős eltérés volt az intézkedések időtartama és szigorúsága szempontjából. New York és St. Louis vezetése például gyorsan reagált, míg Philadelphiában a járvány tetőzésekor, 1918 őszén még megtartottak egy népszerű fesztivált. Utóbbi városban ezután jelentősen megemelkedett a fertőzöttek száma, és az amerikai nagyvárosok közül végül itt lett a legmagasabb a halálozási ráta.

A területi eltérések lehetővé teszik a korlátozások hatásainak alapos vizsgálatát. ezt használták ki a tanulmány szerzői, akik arra jutottak, hogy ahol előbb léptek, és szigorúbb korlátozásokat vezettek be, kevésbé sérült a gazdaság, mint ott, ahol később és kevésbé agresszíven reagáltak.

Közvetlenül a járvány után, 1919-ben pedig gyorsabban helyreállt a gazdaság az erősebben védekező városokban a feldolgozóipari foglalkoztatásra, az ipari termelésre és a banki tőkére vonatkozó adatok alapján. Mindez számokban is jól mérhető: az intézkedések 8 nappal korábbi bevezetése 4%-kal, 46 nappal hosszabb fenntartásuk pedig 6%-kal magasabb feldolgozóipari foglalkoztatáshoz vezetett, és a termeléssel, illetve a banki tevékenységgel kapcsolatos eredmények is hasonlóan alakultak.

A zöld ponttal jelölt városokban az átlagosnál hosszabb ideig, a piros pöttyel jelölt városokban az átlagosnál rövidebb ideig tartották érvényben a korlátozásokat. A függőleges tengely a foglalkoztatási, a vízszintes tengely a halálozási rátát jelöli. Kép forrása: az eredeti tanulmány

Ez történt ott, ahol időben léptek

Ahogy a fenti ábrán látható, a korlátozások meghosszabbításának köszönhetően nemcsak a halálozási ráta volt alacsonyabb, hanem a foglalkoztatási mutatók is kedvezőbben alakultak. Ahol rövidebb ideig voltak érvényben a korlátozások, ott többnyire mindkét szempontból negatív következményekkel kellett számolni. Ezt jól mutatja a piros pontok sűrű tömörülése a jobb oldali, alsóbb részeken. A helyi korlátozások bevezetése egyébként jelentős földrajzi eltéréseket mutatott, mert a vírus a keleti part felől indulva terjedt a nyugati államok felé.

A tanulmány szerzői hangsúlyozzák, szó sincs arról, hogy a szigorú korlátozásokat bevezető városok gazdasága ne sínylette volna meg a spanyolnáthát. Csupán az történt, hogy az intézkedések valamelyest enyhítették a negatív hatást a járvány idején, és azt követően is.

A társadalmi interakciókat minimalizáló intézkedések számos gazdasági aktivitást visszavetnek, de a járvány idején ez akkor is bekövetkezik, ha nincsenek korlátozások. Hiszen az emberek többsége védekezni próbál, így a háztartások a legszükségesebb árucikkekre korlátozzák a fogyasztásukat, és a munkaerő-kínálat is lecsökken a fertőzés elkerülése érdekében. A korlátozások bevezetésével párhuzamosan azonban olyan koordinációs megoldások is születnek a járvány megfékezése érdekében, amelyeknek köszönhetően kevésbé válik drasztikussá a gazdasági visszaesés.

Mit jelent mindez számunkra?

1918 januárja és 1920 decembere között a spanyolnátha gyors terjedése mellett azzal tartotta rettegésben az emberiséget, hogy kiszámíthatatlanul szedte áldozatait, kortól és egészségi állapottól függetlenül. A halálos áldozatok száma 50-100 millió fő közé tehető, ami akkor a Föld népességének 3-5%-át jelentette. Csak az Egyesült Államokban legalább 500 ezren haltak meg a betegségben. A gazdasági hatásokat elemezve mindenképp meg kell említenünk, hogy abban az időszakban számos gazdasági sokk érte a világot: az első világháború lezárása, jelentős mezőgazdasági fellendülés, majd visszaesés, és egy komoly recesszió. A tanulmány szerzői számoltak azzal, hogy a vizsgált területekre különböző mértékben hatottak ezek az események, és kontrollálták az olyan tényezők befolyását az eredményekre, mint a mezőgazdaság részesedése a foglalkoztatásból, a feldolgozóipar részesedése a foglalkoztatásból, a városiasodott lakosság aránya, a népesség és az egy főre jutó jövedelem. Azonban így is óvatosnak kell lenni a koronavírussal történő összevetés kapcsán, hiszen egy másik vírus által okozott járványról van szó egy teljesen más történelmi korban.

A globális ellátási láncok jelenlegi komplexitása, a szolgáltatási szektor megnövekedett szerepe és az azóta végbement technológiai fejlődés olyan tényezők, amelyeket ez az elemzés nem tud figyelembe venni, pedig elengedhetetlenek a koronavírus makroökonómiai hatásainak megértéséhez. Az azonban egészen biztos, hogy ahogyan 100 évvel ezelőtt, úgy a társadalmi interakciók csökkentése ma is létfontosságú egy olyan világjárvány esetén, amely ellen nem áll rendelkezésre védőoltás.

A spanyolnátháról szóló tanulmány következtetése pedig összecseng más járványügyi kutatások eredményeivel, amelyek szerint a korlátozások túl korai feloldása káros lehet a gazdaságra. Azokban az országokban, ahol időben megkezdték a védekezést és a tesztelést (Dél-Korea, Tajvan) a koronavírussal kapcsolatban, a gazdasági hatások is enyhébbek. Az emberi életek és a gazdaság megmentése között valójában nem feszül olyan éles ellentét, mint többen gondolják. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lenne szükség minél több gazdaságvédő rendelkezésre és egy jelentős mentőcsomag bevezetésére a közeljövőben.