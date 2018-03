Hihetetlen módszert találtak a gazdasági összeomlások előrejelzésére

Hát ez meg hogy jött ki?

A közgazdaságtudomány egyik izgalmas kérdése a válságok előre jelezhetősége. Aligha árulunk el meglepetést, ha azt mondjuk: a szerény részeredmények elismerése mellett is egy áttörés nélküli területről van szó. Egyensúlyi mutatók? Hangulatindexek? Mesterséges kompozit mérőszámok? Igazából vizsgálhatunk bármit, de olyan módszert, amiéselőrejelzi a gazdasági visszaesést, nemigen találtak még a tudósok.Éppen ezért okozott feltűnést egy a közelmúltban megjelent tanulmány, amely azt állítja, hogy a gyerekvállalási magatartás sokkal hamarabb és érzékenyebben jelzi a gazdasági recessziót, mint azt bárki korábban gondolta volna. (Kasey Buckles - Daniel Hungerman -Steven Lugauer: IS FERTILITY A LEADING ECONOMIC INDICATOR? - pdf Az eredmények elég meggyőzőek: a legutóbbi három recesszió előtt jó néhány negyedévvel esni kezdett a fogamzások száma, vagyis ezt figyelve elvileg elég biztosan meg lehetett volna mondani, hogy közeleg a válság. Ahogy az ábrán látható, a recesszió előtt a teherbe esések éves indexe magas szintről csökkent a negatív tartományba, még a recessziót jelölő szürke sávok előtt. Eközben a munkanélküliség jóval lassabban reagált, a közgazdasági ismereteinknek megfelelően csak a recesszió bekövetkeztével kezdett emelkedni.

hogy a fenébe lehetett ilyen egyszerű megoldással ennyire újszerű és izgalmas eredményt elérni egy sokat kutatott területen?

Előre látni a jövőt

miért ennyire előrelátók a gyerekvállalást tervező háztartások;

miért csak a gyerekvállalási döntésükben ennyire előrelátók; illetve

más gazdasági szereplők miért nem ennyire előrelátók?

Nem gondoljuk, hogy ez varázslat, vagy hogy az embereknek kristálygömbjük lenne. De amikor leülnek beszélgetni otthon a konyhaasztalnál a gyerekvállalásról, egy részük figyelembe veszi, mit gondolnak a jövőről.

Eredményeinket nem értelmezzük úgy, mintha a fogamzások válság előtti visszaesése az emberek természetfeletti jövőbe látásának bizonyítéka lenne

És Magyarországon vajon ez működik?

Régebbi tanulmányok is találtak kapcsolatot a gyerekek születése és a gazdasági ciklusok között, de azok máshogy ragadták meg a dolgot. Úgy látták (és a számok igazolták is), hogy a válságok visszavetik a gyerekvállalási kedvet, vagyis a romló gazdasági környezet hat a születésszámra. Ez nem egy meglepő összefüggés, de éppen ezért meghökkentő a mostani friss tanulmány eredménye: a szerzők ugyanis gyakorlatilag nem csináltak mást, mint visszaszámoltak 9 hónapot. (Valójában nem ezt tették, hanem 100 millió fogamzás adatait vették figyelembe, ami az abortuszok, koraszülések miatt pontosabb képet ad a teherbe esések pontos időpontjáról, de valószínűleg ezek az eredményt nem változtatták meg jelentősen.)Tulajdonképpen a szerzők is elismerik, hogy nem értik, másoknak ez eddig miért nem jutott eszébe. Illetve még azt is hozzáteszik, hogy az egyik módszertani újításuk az volt, hogy nem éves, hanem negyedéves (és havi) adatsorokon vizsgálódtak. Mivel a recessziót jelző GDP-index is negyedéves frekvenciájú, ezért megkockázatjuk, hogy ez a reveláció közelebb áll az elemi szintű módszertani ismeretek alkalmazásához, mint egy Nobel-díjat érő újításhoz. És pont ezért is izgalmas:Az eredmények alapján tehát a recessziót előre jelző tulajdonságot az adja, hogy az emberek már jóval a válságok előtt óvatosabbá válnak a gyerekvállalás tekintetében. Ahhoz azonban, hogy pontosan értsük, mit is jelent mindez, meg kellene magyaráznunk, hogyAz egyik szerző, Daniel Hungerman egy nyilatkozatában az első kérdésre a következő választ adta:A közgazdász hozzátette, úgy tűnik, hogy ezek az emberek elég jól előre látják a recessziót. És ezzel a mondattal rögtön ellentmondásba is keveredett, hiszen végső soron mégis csak különösebb magyarázat nélkül elfogadja a gyerekvállalók különleges előrelátó erejét. Hasonló ellentmondást a tanulmányban is találhatunk: "A gyerekvállalási kedv sokkal előremutatóbb és érzékenyebb a rövid távú gazdasági várakozásokra" - áll a rövid összegzésében, ám a tanulmány azon részében, amely a lehetséges magyarázatokkal foglalkozik () már jóval óvatosabban fogalmaz.- írják, és ez mintha körültekintőbb értelmezés lenne annál, mint hogy az emberek a "konyhaasztalnál megsejtik a jövőt". A kutatók ehelyett azt sejtik, hogy az Egyesült Államok három legutóbbi recessziójának kiváltó okai gyors hatást gyakoroltak a gyerekvállalási döntésekre.És ezzel rá is kanyarodhatunk a másik két kérdésre. Ha valóban léteznek olyan, válságot kiváltó sokkok, amelyek sokkal előbb hatnak a gyerekvállalási döntésekre, mint a gazdasági teljesítményre, akkor ezt miért nem látjuk más döntésekben? Miért vásárolnak még mindig nagy értékű fogyasztási cikkeket, miért ítélik meg a gazdasági és egyéni pénzügyi helyzetüket a különböző felmérésekben még mindig pozitívan? És az üzleti döntéshozók, akik vélhetően több gazdasági információ alapján képzik a várakozásaikat, és hozzák meg döntéseiket, miért értesülnek a recesszióról (vagy az azt kiváltó tényezőkről) jóval később?Sajnos erre az ellentmondásra a kutatók nem kívántak magyarázatot adni. Amikor a tanulmányban ezt a kérdést logikusan fel kellett volna tenni, akkor egyszerűen megállapították, hogy a fogamzások száma jobb előrejelző, mint a fogyasztói bizalmi indexek, a tartós fogyasztási cikkek vásárlása vagy a lakásárindex. Ha kicsit pikírten sarkítani akarnánk az eredményeket, akkor azt is mondhatnánk, hogy eszerint bár a gyerekvállalást illetően bizonyos (nem igazán ismert) jelek alapján már óvatossá váltak az emberek, de azért még megveszik a kiságyat, keresik a nagyobb lakást, és úgy általában nagyon bizakodóan nyilatkoznak a kilátásokról.Ilyen okoskodással természetesen nem lehet szétbombázni egy olyan hipotézist, amelyet az első számítások alátámasztanak. Ám a mögötte meghúzódó magyarázat hiányosságaira és gyengeségeire rávilágítanak. Bizonyára jönnek még a tanulmánnyal kapcsolatban további észrevételek a tudományos szcénából. (Nem akarunk tippeket adni, csak rohanvást megjegyezzük, hogy például a gyerekvállalási kedv változásához figyelembe kellene venni a szülőképes korú nők számának demográfiai ingadozását, vagy a nem idősorként viselkedő éves indexek helyett lehetne figyelni egyszerűen a fogamzások számát, háromnál több válságra kellene tesztelni a hipotézist, illetve meg lehetne nézni, hogy a válságok fundamentális okait valóban jó előre érzékelték-e a háztartások - pl. subprime válság, Lehman-csőd stb.)Végezetül mutatunk két ábrát, hogy idehaza van-e a fogamzások alakulásának előrejelző ereje. A születések számából visszabecsülve a teherbe esések éves indexe az alábbiak szerint néz ki (a szürke sávok jelzik itt is a recessziót):

Mint látható, 2006-ban valóban esett kissé a mutató, igaz, közvetlenül a recesszió előtt már emelkedőben volt. A 2009-es recessziónál azonban az index még egyáltalán nem járt mélyen. De amin igazából megbukik az előrejelző hatás, az a 2010-2011-es időszak, ami óriási recessziót ígért, de az nem jött. A 2012-es recesszió előtt a teherbe esési mutató már egészen magasan járt. Ha pedig a 2016-2017-es gyenge számokat nem követi egy méretes gazdasági visszaesés, akkor végképp sutba dobhatjuk az amerikai kutatók hipotézisét - legalábbis itt Magyarországon.Mint jeleztük, az éves index helyett amúgy is érdemesebbnek látjuk a teherbe esések számát figyelni. Az alábbi ábra ezt mutatja, és még inkább rávilágít, hogy a gyerekvállalási kedv változása nem jelzi előre a recessziót. Az egyetlen karakteresnek látszó kapcsolat, hogy a nagy válság hazai lecsapódása sokkszerűen csökkentette a gyerekvállalások számát - ahogyan azt a korábbi kutatások eredményei alapján is tudni lehetett.