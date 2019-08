19 órás repülőútra küld embereket a Qantas hogy megvizsgálják, hogy hat az egészségre

Különleges tesztrepüléseket tervez az ausztrál légitársaság, a Qantas: Londonból és New Yorkból indítana Sydneybe gépeket. A 19 órás út célja, hogy megfigyeljék, milyen hatással van az emberi szervezet egészségi állapotára az extrahosszú repülőút.Három tesztrepülés lesz, a gépeken maximum 40 fő tartózkodik majd a személyzettel és a kutatócsoporttal együtt. A szakértők azt vizsgálják majd, hogy a repülés során megváltozó alvási és étkezési szokások hogyan hatnak az egészségre, a közérzetre és a biológiai órára. Az utasok (akik többségében a Qantas alkalmazottai közül kerülnek ki és természetesen nem fizető utasok lesznek) hordható okoseszközökkel lesznek felszerelve, amelyek az egészségügyi adatokat továbbítják majd.A végső döntést a tesztről az év végére hozzák meg - írja a CNBC. Jelenleg a leghosszabb megszakítás nélküli repülőút a Singapore Airlines New York-Szingapúr járata, ami 18 óra 30 perc és 18 óra 45 perc között van. A Qantas tervei között szerepel, hogy 2022-ben elindítják a New York-Sydney és a London-Sydney-járatot.