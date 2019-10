Az alábbi videón a legközelebbi galaxis, Andromeda-köd látható. A mi galaxisunk, a Tejút és felé halad, másodpercenként mintegy 110 km-es sebességgel. Nagyon furcsa lesz látni majd néhány milliárd év múlva, ahogy összeütközünk vele.

This is the nearest galaxy, Andromeda.It is headed toward our Milky Way galaxy at 110 km per second (68 miles/sec).This is how it will look in our skies before colliding with us in a few billion years pic.twitter.com/fSc7MNo8zn