Elon Musk trükkjéről beszél megint mindenki

A Portfolio is élőben követte a Tesla tájékoztatóját és az új kocsi (ami egy újabb szegmenst forgathat fel) technikai paramétereiről részletesen írtunk:

Azóta is hangos az internet a bemutató miatt, de leginkább egy részlete miatt. Elon Musk, a Tesla alapítója ugyanis demonstrálni akarta a pickup páncélablakainak erősségét, azonban a bemutató balul sült el. Mindkét esetben betörte az ablakokat az acélgolyó. A csütörtöki bemutató óta rendre jelennek meg cikkek az esetről a nemzetközi sajtóban, és a Twitteren is nagyot megy ez a jelenet.

When everything's going wrong but you still gotta finish your presentation #Cybertruck