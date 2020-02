Eddig tartott a pusztító áremelkedés a boltokban?

Tudjuk, egyetlen termék akciós árazása nem fogja megfékezni a jelek szerint visszatérő inflációt, mégis érdekes a való életben is megfigyelni, a vásárlók hogyan szavaznak a pénzükkel a boltokban, és mennyire árérzékenyek egyes ternmékeket illetően.

Úgy tapasztaltuk, sokaknak feltűnt az utóbbi hetekben, hogy egy kígyóuborka nem ritkán 500-600 forintba kerül a boltokban, paradicsomot pedig már nehéz 800 forint alatt találni kilónként. Korábban címlapképünkön 550 forintos darabáron kínált kígyóuborka szerepelt. Most az alábbi, olvasónk által küldött fotón az látszik, hogy ahogy hétvégére leárazták a kígyóuborkát, a vásárlók máris lerabolták a polcokat, íme:

Az érezhető szintű drágulást már nem csak az árérzékeny vásárlók egyedi sztorijai támasztják alá, hanem a KSH adtaiból is láthatjuk, hogy nemzetgazdasági szinten is visszatért az infláció. Csütörtökön jelent meg a KSH friss statisztikája, mely szerint januárban átlagosan 4,7%-kal voltak magasabbak az árak Magyarországon, mint egy évvel korábban. Ezen belül természetesen nagy volt a szórás, az élelmiszerek ára például átlagon felüli mértékben, 6,9%-kal emelkedett. A KSH fogyasztói kosarában nincs külön kígyóuborka, ezért az uborka árát néztük meg részletesebben ebben a cikkünkben, a drágulást a statisztikai hivatal adatai is alátámasztják, de ami meglepő, hogy ez nem annyire kirívó, mint amennyire elsőre tűnik: