Kilátó nyílik a Széll Kálmán tér mellett

Jövőre fejeződhet be az egykori Posta-palota átépítése és azon túl, hogy az MNB irodájaként fog üzemelni, más funkciókat is kap az épület, ennek részeként a korábban nem látogatható terek is bejárhatóvá válnak. Zubreczki Dávid, az Urbanista alapítója mutatta be fotókon , hogy milyen lesz a kilátás, az új nevén Buda Palotaként emlegetett épület kilátójából.