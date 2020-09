Az utolsó nyári napok jönnek jövő héten, aztán érkezik a hidegfront

Hőséggel kezdődik a jövő hét, többfelé 30 foknál is melegebb lesz. A hét második felében viszont érkezik egy hidegfront, így a maximumok inkább 20 fok körül alakulnak majd, szombaton a leghidegebb órákban helyenként 1 fokig is lehűlhet a levegő - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.

Hétfőn, kedden és szerdán többnyire derült vagy kissé felhős idő várható csapadék nélkül.Hétfőn a legalacsonyabb hőmérséklet általában 10-16 fok között alakul, de az északi völgyekben, homokhátságokon ennél pár fokkal hűvösebb, vízpartokon, magasabban fekvő helyeken melegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet 27-33 fok között valószínű.

Kedden és szerdán is a minimumhőmérséklet 10-17, a maximumhőmérséklet 27-32 fok között várható. Csütörtökön a több-kevesebb napsütés mellett egyre többfelé előfordulhat zápor, zivatar, eleinte főleg nyugaton és északon, majd másutt is. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, zivatar térségében viharos lökések is lehetnek. A leghidegebb órákban 11-17 fok lesz. Napközben általában 26-31 fokig melegszik a levegő, nyugaton és északon helyenként viszont csak 24 fok körül alakulnak a csúcsértékek.

Pénteken több órára kisüt a nap. Kezdetben délen, napközben még elsősorban a Duna-Tisza közén és északkeleten fordulhat elő néhol zápor, zivatar. Nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódhat a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 4-12, a legmagasabb hőmérséklet általában 17-22 fok között valószínű.

Szombaton napos időre van kilátás. Csapadék nem várható. A minimumhőmérséklet 1-9, a maximumhőmérséklet 18-23 fok között alakul.

Vasárnap a hajnali pára-, illetve ködfoltok megszűnése után hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Csapadék nem várható. A leghidegebb órákban 5-11 fok lesz. Napközben 21-26 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.

Címlapkép: Getty Images