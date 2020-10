Rejtélyes nő jelent meg Kim Dzsongun oldalán

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

Tavasszal és nyáron számos politikai tisztséget átvett átmenetileg Észak-Koreában Kim Jodzsong, Kim Dzsongun húga. A diktátortestvér olyannyira belefolyt Észak-Korea irányításába, hogy sokan arról spekuláltak, hogy hatalomátadás készül az elszigetelt országban. Aztán egyik pillanatról a másikra szinte teljesen eltűnt Kim Jodzsong és korábbi szerepeit Hjon Szongvol, a Moranbong band frontembere vette át.

A 43 éves énekesnő kísérte az észak-koreai tisztségviselőket a helyükre a koreai munkáspárt 75. évfordulója alkalmából megrendezett hatalmas katonai parádén és ő vette át a Kim Dzsongunnak szánt virágokat is. Az eseményt közvetlenül a diktátor mögött állva nézte végig. Korábban ezt a funkciót Kim Jodzsong, a diktátor húga végezte minden évben. Kim Jodzsong most sokkal távolabb ült és a média szinte egyáltalán nem is foglalkozott vele.

Kim Jodzsong háttérbe szorulásával kapcsolatosan többféle elmélet is kering: az egyik az, hogy Kim Dzsongun egyszerűen felnőtt és függetlenedni akar húgától, aki eddig számos politikai kérdésben segítette. A másik elmélet az, hogy Kim Dzsongun csalódott a húgában és ezért távolodott el tőle.

Közben Kim Dzsongun feleségét sem lehetett látni már hónapok óta, de máskor is volt már olyan, hogy Ri Szolju több hónapon át semmilyen nyilvános eseményen nem jelent meg.

Címlapkép: Getty Images