Itt az első ország, amely ingyenessé teszi a nők számára a menstruációs termékeket

Az egyhangúlag elfogadott javaslat értelmében a helyi hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a menstruációs termékek ingyen elérhetőek legyenek. Az iskoláknak és főiskoláknak is elérhetővé kell tenniük tanulóik számára az ingyenes termékeket, mint ahogy meghatározott közterületeken és -helyeken is rendelkezésre kell azokat bocsátani.

A skót kormány becslése szerint a döntés éves szinten mintegy 24 millió fontnyi kiadást jelent majd. Skócia első minisztere, Nicola Sturgeon a Twitteren írt arról, mennyire boldog, hogy részese lehet egy ilyen fontos törvény elfogadásában a női társadalom szempontjából.

Proud to vote for this groundbreaking legislation, making Scotland the first country in the world to provide free period products for all who need them. An important policy for women and girls. Well done to and all who worked to make it happen @MonicaLennon7